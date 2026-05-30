Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубин Я - Спартак-Нальчик: обзор матча 30 мая 2026

Рубин Я
30.05.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
62' В. Пурак (П)
78' М. Ибрагимов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рубин Я - Спартак-Нальчик
Завершен
78'
ГОЛ! 1:1! Магомед Ибрагимов
Пас отдал Ислам Пеков
Замена
Никита Панамарев ️️️️➡️️ Александр Хватаев
67'
66'
Замена
Сослан Лысенко ️️️️➡️️ Ислам Тлупов
66'
Замена
Ислам Пеков ️️️️➡️️ Amirkhan Selyaev
Замена
Данила Польшиков ️️️️➡️️ Данил Полях
63'
62'
Желтая карточка
Асланбек Кумыков
ГОЛ с пенальти! 1:0! Вячеслав Пурак
62'
Желтая карточка
Данил Полях
60'
59'
Желтая карточка
Тамерлан Гирзишев
46'
Желтая карточка
Магомед Ибрагимов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин Я
31
Георгий Туаев
ВР
25
Андрей Колтаков
ЛЗ
99
Бека Джанелидзе
ЛЗ
93
Sergey Shulga
ЛЗ
4
Валерий Федосюк
ПЗ
21
Александр Хватаев
ПЗ
67
Grigori Tarnov
ПЗ
15
Альберт Наниев
ЛП
77
Александр Смирнов
ПП
7
Данил Полях
ЦФ
33
Вячеслав Пурак
ЦФ
Главный тренер
Алексей Грачев
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
13
Хаким Кадыкоев
ЛЗ
98
Тамерлан Гирзишев
ЛЗ
22
Андемир Гогузоков
ЛЗ
3
Магомед Пириев
ПЗ
77
Ренат Балкизов
ПЗ
8
Давид Сарбашев
ПЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЛП
91
Эльдар Блиев
ПП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
10
Магомед Ибрагимов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Рубин Я
89
Mikhail Pasichnik
ЦЗ
22
Максим Тарасенко
ЦЗ
23
Gennadi Raskind
ЦЗ
11
Данила Польшиков
ЦЗ
88
Никита Панамарев
ЦЗ
19
Роман Проценко
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
82
Илья Иванов
ЦЗ
Спартак-Нальчик
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
7
Сослан Лысенко
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
3-2-2-2
31
Туаев
21
Хватаев
25
Колтаков
99
Джанелидзе
93
Shulga
67
Tarnov
15
Наниев
77
Смирнов
33
Пурак
7
Полях
3-2-2-2
16
Кумыков
77
Балкизов
13
Кадыкоев
98
Гирзишев
8
Сарбашев
22
Гогузоков
91
Блиев
19
Selyaev
10
Ибрагимов
11
Тлупов
7
Полях
11
Польшиков
11
Польшиков
7
Полях
21
Хватаев
88
Панамарев
88
Панамарев
21
Хватаев
11
Тлупов
7
Лысенко
7
Лысенко
11
Тлупов
19
Selyaev
6
Пеков
6
Пеков
19
Selyaev
Остались в запасе
Рубин Я
Спартак-Нальчик
89
Mikhail Pasichnik
ЦЗ
22
Максим Тарасенко
ЦЗ
23
Gennadi Raskind
ЦЗ
19
Роман Проценко
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
82
Илья Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Грачев
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Остались в запасе
89
Mikhail Pasichnik
ЦЗ
22
Максим Тарасенко
ЦЗ
23
Gennadi Raskind
ЦЗ
19
Роман Проценко
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
82
Илья Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Грачев
Главный тренер
Тимур Битоков
Статистика матча Рубин Я - Спартак-Нальчик
1
3
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
6
Нарушения
19
22
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Рубин Я
Спартак-Нальчик
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
РФС создаст новый кубковый турнир
2025.07.04 12:22
4
Прогноз на точный счeт матча «Рубин Ялта» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:54
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Рубин Я
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+