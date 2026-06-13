Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ростов-2 - Спартак-Нальчик: обзор матча 13 июня 2026

Ростов-2
13.06.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
39' В. Каспарян
59' М. Ибрагимов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ростов-2 - Спартак-Нальчик
Завершен
Замена
Александр Вакулич ️️️️➡️️ Андрей Амосов
63'
Замена
Вадим Рассадин ️️️️➡️️ Георгий Суанов
63'
59'
ГОЛ! 1:1! Магомед Ибрагимов
58'
Замена
Магомед Ибрагимов ️️️️➡️️ Ислам Тлупов
58'
Замена
Давид Сарбашев ️️️️➡️️ Renat Apshatsev
Замена
Карим Мадрахимов ️️️️➡️️ Серафим Грозовский
46'
46'
Замена
Сослан Лысенко ️️️️➡️️ Amirkhan Selyaev
ГОЛ! 1:0! Владимир Каспарян
Пас отдал Георгий Суанов
39'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов-2
48
Сергей Мокроусов
ВР
42
Кирилл Шубин
ЛЗ
53
Максим Жуковский
ЛЗ
43
Андрей Бондарь
ЛЗ
74
Умахан Чамсадинов
ПЗ
65
Никита Колючкин
ПЗ
82
Георгий Суанов
ПЗ
64
Александр Кокотун
ЛП
54
Андрей Амосов
ПП
78
Серафим Грозовский
ЦФ
20
Владимир Каспарян
ЦФ
Главный тренер
Алексей Едунов
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
77
Ренат Балкизов
ЛЗ
98
Тамерлан Гирзишев
ЛЗ
3
Магомед Пириев
ПЗ
13
Хаким Кадыкоев
ПЗ
10
Renat Apshatsev
ЛП
5
Амур Хацуков
ЛП
6
Ислам Пеков
ЦП
19
Amirkhan Selyaev
ПП
97
Алан Хачиров
ПП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Ростов-2
70
Руслан Шерматов
ЦЗ
93
Данил Рязанов
ЦЗ
55
Ростислав Поляков
ЦЗ
19
Карим Мадрахимов
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
49
Александр Вакулич
ЦЗ
72
Вадим Рассадин
ЦЗ
Спартак-Нальчик
10
Магомед Ибрагимов
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
7
Сослан Лысенко
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
3-2-2-2
48
Мокроусов
65
Колючкин
42
Шубин
53
Жуковский
43
Бондарь
82
Суанов
64
Кокотун
54
Амосов
20
Каспарян
78
Грозовский
4-5-1
16
Кумыков
13
Кадыкоев
3
Пириев
77
Балкизов
98
Гирзишев
97
Хачиров
19
Selyaev
10
Apshatsev
6
Пеков
5
Хацуков
11
Тлупов
78
Грозовский
19
Мадрахимов
19
Мадрахимов
78
Грозовский
54
Амосов
49
Вакулич
49
Вакулич
54
Амосов
82
Суанов
72
Рассадин
72
Рассадин
82
Суанов
11
Тлупов
10
Ибрагимов
10
Ибрагимов
11
Тлупов
19
Selyaev
7
Лысенко
7
Лысенко
19
Selyaev
10
Apshatsev
8
Сарбашев
8
Сарбашев
10
Apshatsev
Остались в запасе
Ростов-2
Спартак-Нальчик
70
Руслан Шерматов
ЦЗ
93
Данил Рязанов
ЦЗ
55
Ростислав Поляков
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Едунов
35
Дамир Бажев
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Остались в запасе
70
Руслан Шерматов
ЦЗ
93
Данил Рязанов
ЦЗ
55
Ростислав Поляков
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
35
Дамир Бажев
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Едунов
Главный тренер
Тимур Битоков
Статистика матча Ростов-2 - Спартак-Нальчик
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
11
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Новости команд
Все
Ростов-2
Спартак-Нальчик
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Ростов-2
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+