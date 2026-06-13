Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заря Луганск РФ - Ангушт: обзор матча 13 июня 2026

Заря Луганск РФ
13.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ангушт
76' С. Демченко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Заря Луганск РФ - Ангушт
Завершен
Замена
Руслан Войцеховский ️️️️➡️️ Михаил Захаров
86'
85'
Желтая карточка
Рамазан Ибрагимов
Замена
Константин Антонец ️️️️➡️️ Спартак Гогниев
83'
83'
Замена
Сулейм Газдиев ️️️️➡️️ Абу-Муслим Хамхоев
ГОЛ! 1:0! Сергей Демченко
Пас отдал Сергей Демченко
76'
65'
Замена
Рамазан Ибрагимов ️️️️➡️️ Аслан Аушев
Замена
Сергей Демченко ️️️️➡️️ Иван Глущенко
59'
Замена
Артем Шоларь ️️️️➡️️ Valentin Ushakov
59'
58'
Замена
Бек Цуроев ️️️️➡️️ Алисхан Ахилгов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
17
Иван Глущенко
ЛЗ
7
Роман Романов
ЛЗ
4
Данил Скрыпников
ЛЗ
2
Спартак Гогниев
ПЗ
5
Владислав Саушкин
ПЗ
3
Алексей Мулдаров
ПЗ
19
Sergey Tsindrik
ЛП
15
Валерий Титаренко
ПП
9
Valentin Ushakov
ЦФ
11
Михаил Захаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Ангушт
1
Гелани Хаштыров
ВР
3
Илья Кириленко
ЛЗ
18
Абу-Муслим Хамхоев
ЛЗ
8
Алисхан Ахилгов
ЛЗ
60
Ахяд Гарисултанов
ПЗ
5
Матвей Агасян
ПЗ
7
Рашид Евлоев
ПЗ
80
Халит Оздоев
ЛП
20
Калимолла Зайнавов
ПП
9
Аслан Аушев
ЦФ
77
Руслан Тутаев
ЦФ
Главный тренер
Умар Мархиев
Заря Луганск РФ
35
Ян Балан
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
18
Сергей Демченко
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
8
Никита Куканов
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
72
Максим Агапов
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
Ангушт
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
7
Тухан Ахильгов
ЦЗ
17
Рамазан Ибрагимов
ЦЗ
27
Сулейм Газдиев
ЦЗ
6
Бек Цуроев
ЦЗ
3-2-2-2
16
Микитюк
5
Саушкин
17
Глущенко
7
Романов
4
Скрыпников
3
Мулдаров
19
Tsindrik
15
Титаренко
11
Захаров
9
Ushakov
3-2-2-2
1
Хаштыров
5
Агасян
3
Кириленко
18
Хамхоев
7
Евлоев
8
Ахилгов
20
Зайнавов
80
Оздоев
77
Тутаев
9
Аушев
11
Захаров
43
Войцеховский
43
Войцеховский
11
Захаров
9
Ushakov
18
Шоларь
18
Шоларь
9
Ushakov
17
Глущенко
18
Демченко
18
Демченко
17
Глущенко
2
Гогниев
21
Антонец
21
Антонец
2
Гогниев
9
Аушев
17
Ибрагимов
17
Ибрагимов
9
Аушев
18
Хамхоев
27
Газдиев
27
Газдиев
18
Хамхоев
8
Ахилгов
6
Цуроев
6
Цуроев
8
Ахилгов
Остались в запасе
Заря Луганск РФ
Ангушт
35
Ян Балан
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
8
Никита Куканов
ЦЗ
72
Максим Агапов
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
7
Тухан Ахильгов
ЦЗ
Главный тренер
Умар Мархиев
Остались в запасе
35
Ян Балан
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
8
Никита Куканов
ЦЗ
72
Максим Агапов
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
Остались в запасе
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
7
Тухан Ахильгов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Главный тренер
Умар Мархиев
Статистика матча Заря Луганск РФ - Ангушт
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
8
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
3
6
Информация о матче
Стадион:
Новоколор-Арена
Новости команд
Все
Заря Луганск РФ
Ангушт
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
«Ангушт» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.2
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Заря Луганск РФ
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Кызылташ
5 : 1
30.05.2026
Ангушт
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+