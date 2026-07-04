Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Астрахань - Заря Луганск РФ: обзор матча 04 июля 2026

Астрахань
04.07.2026, суббота, 17:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
1 : 2
Завершен
Заря Луганск РФ
36' М. Малыш
38' S. Tsindrik 51' Р. Романов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Астрахань - Заря Луганск РФ
Завершен
Желтая карточка
Дмитрий Горяев
90' +3
Желтая карточка
Ренат Маломусов
90' +1
77'
Замена
Артем Шоларь ️️️️➡️️ Valentin Ushakov
Замена
Павел Соломатин ️️️️➡️️ Артур Карпов
74'
73'
Замена
Руслан Войцеховский ️️️️➡️️ Максим Агапов
Замена
Данил Сизов ️️️️➡️️ Виталий Жохов
63'
Желтая карточка
Виталий Жохов
59'
Замена
Дмитрий Горяев ️️️️➡️️ Ги Бертин Фосто Дзеком
55'
51'
ГОЛ! 1:2! Роман Романов
Пас отдал Сергей Демченко
Замена
Данила Прокопьев ️️️️➡️️ Булат Мусаев
47'
Замена
Марк Полушин ️️️️➡️️ Максим Костюк
46'
38'
ГОЛ! 1:1! Sergey Tsindrik
Пас отдал Валерий Титаренко
ГОЛ! 1:0! Максим Малыш
Пас отдал Дмитрий Владимиров
36'
2'
Желтая карточка
Константин Антонец
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
26
Валентин Гришин
ВР
18
Дмитрий Владимиров
ЛЗ
23
Елисей Кривохижин
ЛЗ
88
Виталий Жохов
ЛЗ
52
Ренат Маломусов
ПЗ
6
Булат Мусаев
ПЗ
20
Дмитрий Шилов
ПЗ
17
Максим Малыш
ЛП
69
Максим Костюк
ЦП
77
Артур Карпов
ПП
19
Ги Бертин Фосто Дзеком
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Заря Луганск РФ
23
Мирослав Зновенко
ВР
35
Ян Балан
ЛЗ
21
Константин Антонец
ЛЗ
7
Роман Романов
ЛЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
8
Никита Куканов
ПЗ
19
Sergey Tsindrik
ПЗ
15
Валерий Титаренко
ЛП
17
Иван Глущенко
ЦП
18
Сергей Демченко
ПП
9
Valentin Ushakov
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Астрахань
81
Кирилл Плужников
ЦЗ
21
Дмитрий Горяев
ЦЗ
15
Данил Сизов
ЦЗ
31
Павел Соломатин
ЦЗ
7
Марк Полушин
ЦЗ
68
Данила Прокопьев
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
30
Федор Семенов
ЦЗ
3
Andrey Rogachev
ЦЗ
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ЦЗ
4
Данил Скрыпников
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
3-2-3-1
26
Гришин
6
Мусаев
18
Владимиров
23
Кривохижин
88
Жохов
20
Шилов
17
Малыш
69
Костюк
77
Карпов
19
Фосто Дзеком
3-2-3-1
23
Зновенко
8
Куканов
35
Балан
21
Антонец
19
Tsindrik
7
Романов
18
Демченко
17
Глущенко
15
Титаренко
9
Ushakov
19
Фосто Дзеком
21
Горяев
21
Горяев
19
Фосто Дзеком
88
Жохов
15
Сизов
15
Сизов
88
Жохов
77
Карпов
31
Соломатин
31
Соломатин
77
Карпов
69
Костюк
7
Полушин
7
Полушин
69
Костюк
6
Мусаев
68
Прокопьев
68
Прокопьев
6
Мусаев
9
Ushakov
18
Шоларь
18
Шоларь
9
Ushakov
72
Агапов
43
Войцеховский
43
Войцеховский
72
Агапов
Остались в запасе
Астрахань
Заря Луганск РФ
81
Кирилл Плужников
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
30
Федор Семенов
ЦЗ
3
Andrey Rogachev
ЦЗ
Главный тренер
Андраник Бабаян
16
Максим Микитюк
ЦЗ
4
Данил Скрыпников
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Остались в запасе
81
Кирилл Плужников
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
30
Федор Семенов
ЦЗ
3
Andrey Rogachev
ЦЗ
Остались в запасе
16
Максим Микитюк
ЦЗ
4
Данил Скрыпников
ЦЗ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Статистика матча Астрахань - Заря Луганск РФ
3
1
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
6
4
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
2
5
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
им. Колосова
Новости команд
Все
Астрахань
Заря Луганск РФ
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы
2025.09.24 23:31
1
«Астрахань» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.50
2025.09.23 08:52
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Астрахань
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+