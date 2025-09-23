В среду, 24 сентября, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России сыграют «Астрахань» и «Черноморец». Матч пройдет в Астрахани, начало – в 15:00 (мск).

«Астрахань»

«Астрахань» в 1/16 финала обыграла дома «Победу» Хасавюрт (1:0), а в 1/8 финала одолела махачкалинский «Легион» (5:2).

Последние результаты «Астрахани»:

20.09.25 «Астрахань» – «Ангушт» – 1:0 Вторая лига;

13.09.25 «Кубань Холдинг» – «Астрахань» – 1:0 Вторая лига;

09.09.25 «Астрахань» – «Легион» – 5:2 Кубок России.

«Черноморец»

Команда Вадима Евсеева набрал 9 очков в Первой лиге и занимает 15-е место. Для «моряков» это первый матч в Кубке России в нынешнем сезоне.

Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

21.09.25 СКА Хабаровск – «Черноморец» – 1:0;

15.09.25 «Черноморец» – «Чайка» – 4:1;

07.09.25 «Черноморец» – «Уфа» – 3:2.

Очные встречи

25.04.16 «Астрахань» – «Черноморец» – 0:2;

13.09.15 «Черноморец» – «Астрахань» – 0:1;

26.04.14 «Астрахань» – «Черноморец» – 0:2;

09.09.13 «Черноморец» – «Астрахань» – 1:0;

10.04.13 «Черноморец» – «Астрахань» – 1:2.

Прогноз на матч «Астрахань» – «Черноморец»

«Черноморец» даже с учетом не лучшей формы должен побеждать в Астрахани. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.