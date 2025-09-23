23 сентября 2025 8:43
Астрахань - Черноморец
24 сент. 2025, среда 15:00 | Россия. Кубок, 4 раундПерейти в онлайн матча
В среду, 24 сентября, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России сыграют «Астрахань» и «Черноморец». Матч пройдет в Астрахани, начало – в 15:00 (мск).
«Астрахань»
«Астрахань» в 1/16 финала обыграла дома «Победу» Хасавюрт (1:0), а в 1/8 финала одолела махачкалинский «Легион» (5:2).
Последние результаты «Астрахани»:
- 20.09.25 «Астрахань» – «Ангушт» – 1:0 Вторая лига;
- 13.09.25 «Кубань Холдинг» – «Астрахань» – 1:0 Вторая лига;
- 09.09.25 «Астрахань» – «Легион» – 5:2 Кубок России.
«Черноморец»
Команда Вадима Евсеева набрал 9 очков в Первой лиге и занимает 15-е место. Для «моряков» это первый матч в Кубке России в нынешнем сезоне.
Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:
- 21.09.25 СКА Хабаровск – «Черноморец» – 1:0;
- 15.09.25 «Черноморец» – «Чайка» – 4:1;
- 07.09.25 «Черноморец» – «Уфа» – 3:2.
Очные встречи
- 25.04.16 «Астрахань» – «Черноморец» – 0:2;
- 13.09.15 «Черноморец» – «Астрахань» – 0:1;
- 26.04.14 «Астрахань» – «Черноморец» – 0:2;
- 09.09.13 «Черноморец» – «Астрахань» – 1:0;
- 10.04.13 «Черноморец» – «Астрахань» – 1:2.
Прогноз на матч «Астрахань» – «Черноморец»
«Черноморец» даже с учетом не лучшей формы должен побеждать в Астрахани. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб