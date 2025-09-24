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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2025/2026
Астрахань - Черноморец
Астрахань - Черноморец: обзор матча 24 сентября 2025
Астрахань
24.09.2025, среда, 14:00
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Черноморец
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Статистика матча Астрахань - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Стадион:
им. Колосова
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Астрахань
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0 : 3
30.05.2026
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2 : 0
27.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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