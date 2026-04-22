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  • «Нефтехимик» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Нефтехимик» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 16:20
Нефтехимик
22.04.2026, среда, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Черноморец
17' Д. Кокоев 67' И. Бобер 76' К. Шильцов 77' А. Никитин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
28
Александр Хубулов
ЦФ
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
13
Денис Титов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Черноморец
23
Георгий Натабашвили
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
3-1-3-2-1
1
Голубев
5
Мусалов
65
Толстопятов
24
Кахидзе
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
2-2-3-1-2
13
Матюша
59
Сыщенко
23
Чистяков
10
Зарыпбеков
5
Морозов
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
9
Анциперов
28
Хубулов
11
Магомедов
13
Титов
13
Титов
11
Магомедов
7
Никитин
15
Шадринцев
15
Шадринцев
7
Никитин
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
17
Кокоев
6
Родин
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
33
Гвенетадзе
33
Гвенетадзе
7
Бобер
23
Чистяков
28
Жилкин
28
Жилкин
23
Чистяков
11
Николаев
91
Суслов
91
Суслов
11
Николаев
9
Анциперов
17
Коновалов
17
Коновалов
9
Анциперов
6
Тарба
88
Магомедов
88
Магомедов
6
Тарба
7
Антонов
48
Сутугин
48
Сутугин
7
Антонов
Остались в запасе
Нефтехимик
Черноморец
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Нефтехимик - Черноморец
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Черноморца», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Черноморец»

«Нефтехимик» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Нефтехимик
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