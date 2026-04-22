22.04.2026, среда, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-1-3-2-1
1
Голубев
5
Мусалов
65
Толстопятов
24
Кахидзе
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
2-2-3-1-2
13
Матюша
59
Сыщенко
23
Чистяков
10
Зарыпбеков
5
Морозов
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
9
Анциперов
28
Хубулов
11
Магомедов
13
Титов
13
Титов
11
Магомедов
7
Никитин
15
Шадринцев
15
Шадринцев
7
Никитин
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
17
Кокоев
6
Родин
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
33
Гвенетадзе
33
Гвенетадзе
7
Бобер
23
Чистяков
28
Жилкин
28
Жилкин
23
Чистяков
11
Николаев
91
Суслов
91
Суслов
11
Николаев
9
Анциперов
17
Коновалов
17
Коновалов
9
Анциперов
6
Тарба
88
Магомедов
88
Магомедов
6
Тарба
7
Антонов
48
Сутугин
48
Сутугин
7
Антонов
Остались в запасе
Нефтехимик
Черноморец
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Нефтехимик - Черноморец
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Черноморца», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Черноморец»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»