Эдуард Саркисов
Тренер
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Рачикович
|Фамилия
|Саркисов
|Команда
|Кубань Холдинг
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 апреля 1971
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Рачикович
|Фамилия
|Саркисов
|Команда
|Кубань Холдинг
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 апреля 1971
|Дата
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Машук-КМВ
|1 : 1
|Кубань Холдинг
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кубань Холдинг
|13
|1
|3
|9
|Черноморец
|10
|6
|1
|3
|Дата
|Матч
|30.07.2022
|Машук-КМВ
|0 : 0
|Черноморец
|07.08.2022
|Черноморец
|1 : 0
|Динамо
|14.08.2022
|СКА
|0 : 2
|Черноморец
|21.08.2022
|Черноморец
|0 : 2
|Чайка
|26.08.2022
|Ессентуки
|1 : 2
|Черноморец
|03.09.2022
|Черноморец
|2 : 2
|Форте
|10.09.2022
|Спартак-Нальчик
|2 : 3
|Черноморец
|18.09.2022
|Черноморец
|0 : 0
|Ротор
|25.09.2022
|Биолог-Новокубанск
|1 : 2
|Черноморец
|01.10.2022
|Черноморец
|3 : 0
|Кубань Холдинг
|21.10.2022
|Кубань Холдинг
|5 : 0
|Ессентуки
|29.10.2022
|Форте
|0 : 0
|Кубань Холдинг
|04.11.2022
|Кубань Холдинг
|0 : 2
|Спартак-Нальчик
|09.11.2022
|Ротор
|1 : 0
|Кубань Холдинг
|13.11.2022
|Кубань Холдинг
|1 : 2
|Биолог-Новокубанск
|11.03.2023
|Машук-КМВ
|1 : 1
|Кубань Холдинг
|18.03.2023
|Алания-2
|0 : 0
|Кубань Холдинг
|25.03.2023
|Кубань Холдинг
|0 : 0
|Дружба
|01.04.2023
|Легион
|0 : 0
|Кубань Холдинг
|08.04.2023
|Кубань Холдинг
|0 : 0
|Черноморец
|15.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Кубань Холдинг
|22.04.2023
|Кубань Холдинг
|0 : 0
|СКА
|29.04.2023
|Чайка
|0 : 0
|Кубань Холдинг