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    Эдуард Саркисов

    Тренер
    Имя Эдуард
    Отчество Рачикович
    Фамилия Саркисов
    Команда Кубань Холдинг
    Гражданство Россия
    Дата рождения 5 апреля 1971
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    11.03.2023 Машук-КМВ 1 : 1 Кубань Холдинг Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кубань Холдинг 13 1 3 9 Черноморец 10 6 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2022 Машук-КМВ 0 : 0 Черноморец
    07.08.2022 Черноморец 1 : 0 Динамо
    14.08.2022 СКА 0 : 2 Черноморец
    21.08.2022 Черноморец 0 : 2 Чайка
    26.08.2022 Ессентуки 1 : 2 Черноморец
    03.09.2022 Черноморец 2 : 2 Форте
    10.09.2022 Спартак-Нальчик 2 : 3 Черноморец
    18.09.2022 Черноморец 0 : 0 Ротор
    25.09.2022 Биолог-Новокубанск 1 : 2 Черноморец
    01.10.2022 Черноморец 3 : 0 Кубань Холдинг
    21.10.2022 Кубань Холдинг 5 : 0 Ессентуки
    29.10.2022 Форте 0 : 0 Кубань Холдинг
    04.11.2022 Кубань Холдинг 0 : 2 Спартак-Нальчик
    09.11.2022 Ротор 1 : 0 Кубань Холдинг
    13.11.2022 Кубань Холдинг 1 : 2 Биолог-Новокубанск
    11.03.2023 Машук-КМВ 1 : 1 Кубань Холдинг
    18.03.2023 Алания-2 0 : 0 Кубань Холдинг
    25.03.2023 Кубань Холдинг 0 : 0 Дружба
    01.04.2023 Легион 0 : 0 Кубань Холдинг
    08.04.2023 Кубань Холдинг 0 : 0 Черноморец
    15.04.2023 Динамо 0 : 0 Кубань Холдинг
    22.04.2023 Кубань Холдинг 0 : 0 СКА
    29.04.2023 Чайка 0 : 0 Кубань Холдинг
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