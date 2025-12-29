Стало известно, сколько «Динамо Мх» заплатит за Евсеева

«Динамо Мх» согласовало все детали перехода главного тренера Вадима Евсеева из «Черноморца».

Клуб из Новороссийска получит компенсацию за уход специалиста в размере 3 миллионов рублей. О назначении Евсеева «Динамо Мх» объявит в ближайшее время.

«Черноморец» начнет подготовку к возобновлению первенства под управлением Эдуарда Саркисова. Первые два сбора команда проведет в Новороссийске. Трансферная кампания «моряков» может подвергнуться небольшой корректировке.