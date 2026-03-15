Литвинов назвал проблему в игре «Спартака» с «Зенитом»

15 марта, 11:45
17

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов посетовал, что команда не реализовала свои моменты в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

– Что тренерский штаб задумывал стартовым сочетанием?

– Решили сделать ставку на количество атакующих футболистов. Если вы сами говорите, что в первом тайме мы смотрелись лучше, понятное дело, что это сыграло роль. Тренер сейчас ищет какие‑то связки, пытается найти что‑то новое. Все упирается в то, что мы не реализуем свои моменты. Какие‑то мелочи, но они влияют на исход такой большой и важной игры.

  • Голы у петербуржцев с пенальти забили Александр Соболев на 45-й минуте и Джон Дуран на 81-й.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 21 тура. Отставание от идущего 3-м «Локомотива», проведшим на игру меньше, составляет 6 баллов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Литвинов Руслан
Литейный 4 (returned)
1773564630
Проблема свинарни это Зенит классом выше. 15 лет не могут победить в Петербурге. Гыгыгы
Ответить
Прокс
1773565300
В Москва-швейном хлеву вечно все виноваты кроме свинорасов!!!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1773568808
Совершенно верно. Реализация моментов нужна на 99,9%
Ответить
DVOK68
1773570004
Главная проблема что в составе пассажиров много,кто за бабки хорошие пришёл,а выкладываться по полной не хочет,и бездарей хватает,которые если и хотят,то не могут. Жедсон,Бонгонда,Рябчук,Гарсия,ну и как Зобу не упомянуть 40 летнего!
Ответить
subbotaspartak
1773570492
Хоть кто-нибудь бы в ворота попадал...
Ответить
raritet
1773573106
Главное оружие Литвинов не заметил. Семак тактически против хорошо атакующего соперника построил игру по лекалам Спалетти: баланс от обороны. Хотя , по логике должны были бы вести первым номером. А Кем ? Дельфином??? Я Вас умоляю. Это самое страшное что могло случиться с командой . Мало того, что своих идиотов некуда девать ,так какой то злодей впихнул это ЧУДО ОРУЖИЕ. А так то да, Спартак играл красиво. Но иногда этого недостаточно в футболе.
Ответить
alefreddy
1773582248
какие исполнители такие и моменты
Ответить
