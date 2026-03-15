Литвинов назвал проблему в игре «Спартака» с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов посетовал, что команда не реализовала свои моменты в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

– Что тренерский штаб задумывал стартовым сочетанием?

– Решили сделать ставку на количество атакующих футболистов. Если вы сами говорите, что в первом тайме мы смотрелись лучше, понятное дело, что это сыграло роль. Тренер сейчас ищет какие‑то связки, пытается найти что‑то новое. Все упирается в то, что мы не реализуем свои моменты. Какие‑то мелочи, но они влияют на исход такой большой и важной игры.