ЦСКА проиграл 4 матча подряд в чемпионате России впервые за 25 лет

Для ЦСКА гостевое поражение от «Балтики» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ стало 4-м подряд в чемпионате России.

Ранее москвичи проиграли «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (2:3).

ЦСКА впервые с апреля 2001 года проиграл четыре матча подряд в чемпионате России.

Тогда ЦСКА начал сезон с безголевой серии и 4-х поражений подряд в первых четырех турах от «Черноморца» (0:2), «Крыльев Советов» (0:3), «Спартака» (0:1) и «Торпедо» (0:1).