Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА проиграл 4 матча подряд в чемпионате России впервые за 25 лет

ЦСКА проиграл 4 матча подряд в чемпионате России впервые за 25 лет

15 марта, 10:39
7

Для ЦСКА гостевое поражение от «Балтики» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ стало 4-м подряд в чемпионате России.

Ранее москвичи проиграли «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (2:3).

ЦСКА впервые с апреля 2001 года проиграл четыре матча подряд в чемпионате России.

Тогда ЦСКА начал сезон с безголевой серии и 4-х поражений подряд в первых четырех турах от «Черноморца» (0:2), «Крыльев Советов» (0:3), «Спартака» (0:1) и «Торпедо» (0:1).

  • В сезоне-2001 красно-синие заняли 7-е место. Этот результат остается худшим для команды в XXI веке.
  • В матче 22-го тура этого сезона ЦСКА дома примет «Динамо Мх» 21 марта.

Еще по теме:
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака» 1
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА 6
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1773561304
Хотелось бы услышать эксперта "режущая немощь",или он так рждет,что написать ничего не может
Ответить
CSKA57
1773563562
Ничего удивительного! Челестини сломал то, что было создано до него, а своего пока не создал. Набрали игроков, которые не подходят друг другу по игре. Ладно, остается только ждать. Многие команды попадали в такую ситуацию.Главное, чтобы этот кризис в ЦСКА был скорее пережит!
Ответить
Cleaner
1773576361
Это работа ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА...(((
Ответить
crf57
1773576482
Ну вот ЖАЛКАЯ командочка под названием ЦСКА,а столько было гонору,амбиций,ха-ха-ха!
Ответить
crf57
1773576543
ЦСКА ! Пойдемте с нами (С РОСТОВОМ) в ФНЛ !! УРА!
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 