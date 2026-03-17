Радимов – о судействе в матче 21-го тура РПЛ: «Какая‑то дичь полная»

Владислав Радимов жестко высказался о работе арбитров в игре 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

Матч судил Ян Бобровский.

Оба клуба обратились в ЭСК РФС по четырем его решениям.

«Динамо» выиграло со счетом 1:0.

– Рубенс и Мелехин по делу поле покинули?

– Мелехин [на 18‑й минуте] вообще не понимаю почему. Какая‑то дичь полная. А дальше судья искал (возможность), чтобы уравнять составы.

Не знаю, о чем они в рациях говорят. Милорад Мажич сказал, что нам невозможно это послушать. Думаю, что задача (у судьи) была уравнять составы.

Мелехину показали красную карточку за то, что он сыграл в мяч? Тут диву даешься, что в голове у судьи творится. Он же в мяч сыграл и выбил, а дальше уже проблема соперника, что он подставился.