«Динамо» и «Ростов» обратились в ЭСК РФС – у них 4 претензии на двоих

«Ростов» и «Динамо» остались недовольны работой арбитров, обслуживавших их очный матч в 21-м туре РПЛ.
Матч, который завершился победой московской команды со счетом 1:0, судил Ян Бобровский.
Оба клуба обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.
Ростовчане попросили рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в компенсированное время.
У динамовцев, в свою очередь, сразу три претензии к рефери:
- первая желтая карточка Рубенса на 29-й минуте;
- вторая желтая карточка Рубенса на 39-й минуте;
- отмененный гол Эль-Мехди Маухуба на 75 минуте.
