Смолов назвал «дураком» футболиста «Спартака»

Федор Смолов раскритиковал спартаковца Пабло Солари за фол в собственной штрафной площади в конце первого тайма матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Если бы «Спартак» не получил пенальти, время работало бы на них. Потому что «Зенит» играет дома, он бы больше раскрывался, были бы замены.

Это преступление. Солари просто взял и подарил «Зениту» преимущество в виде гола на последних минутах первого тайма в матче, который складывался по сценарию «Спартака».

Он дурак. Если его спросить, почему он так долго держал, он не ответит, скажет: «Я не знаю, помутнение какое-то», – заявил Смолов.