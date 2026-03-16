Смолов назвал «дураком» футболиста «Спартака»

Федор Смолов раскритиковал спартаковца Пабло Солари за фол в собственной штрафной площади в конце первого тайма матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Если бы «Спартак» не получил пенальти, время работало бы на них. Потому что «Зенит» играет дома, он бы больше раскрывался, были бы замены.
Это преступление. Солари просто взял и подарил «Зениту» преимущество в виде гола на последних минутах первого тайма в матче, который складывался по сценарию «Спартака».
Он дурак. Если его спросить, почему он так долго держал, он не ответит, скажет: «Я не знаю, помутнение какое-то», – заявил Смолов.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: Smol FM