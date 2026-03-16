Смолов назвал «дураком» футболиста «Спартака»

16 марта, 23:25
17

Федор Смолов раскритиковал спартаковца Пабло Солари за фол в собственной штрафной площади в конце первого тайма матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Если бы «Спартак» не получил пенальти, время работало бы на них. Потому что «Зенит» играет дома, он бы больше раскрывался, были бы замены.

Это преступление. Солари просто взял и подарил «Зениту» преимущество в виде гола на последних минутах первого тайма в матче, который складывался по сценарию «Спартака».

Он дурак. Если его спросить, почему он так долго держал, он не ответит, скажет: «Я не знаю, помутнение какое-то», – заявил Смолов.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Смолов Федор Солари Пабло
Persona_non_Grata
1773693489
Самое печальное, что пример Литвинова ничему не научил!!!(((...
Alex Flash
1773702460
Бакланы экстрасенса хорошего наняли. Бежал игрок и вдруг ни с того ни с сего такое выкинул
plm
1773717796
Скорее всего ему на бедность подкинули ...
R_a_i_n
1773718556
Умным точно не назовешь. У Литвинова что-ли уроки брал.
Прокс
1773718595
Команда додиков и даунов,ну ничего скоро Пердив ждёт этот СракТак!!!
anatolich72
1773720398
Смолов прав. Да и теорию надо тренеру с игроками разбирать
ПалкоВводецъ007
1773727607
Там под дурочек половина команды сойдет, а вторая под неликвид. Гыгыгы
Good_win_ФКСМ
1773728242
а Феденька лучше бы вспомнил свою "паненку" хорватам на ЧМ-2018... молчи уже, любитель пойти по стопам кокорина и Мамаева....
"supermax"
1773731432
Кто-то из друзей Солари зарядил хорошую ставочку на то что он сфолит в штрафной... Хах
SLADE2019
1773732718
Да уж, впереди без всякого толка сыграл, так плюс еще в обороне навредил по первое число.
