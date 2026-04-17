Российский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов

Матвей Сафонов вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Российский вратарь «ПСЖ» попал в команду лучших игроков четвертьфиналов турнира. WhoScored поставил Сафонову оценку 7,95.

Ответный матч 1/4 финала с «Ливерпулем» (2:0) стал для Сафонова шестым сухим в 14 играх в главном клубном турнире Европы.