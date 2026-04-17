  • Российский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов

Российский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 20:19
5

Матвей Сафонов вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Российский вратарь «ПСЖ» попал в команду лучших игроков четвертьфиналов турнира. WhoScored поставил Сафонову оценку 7,95.

Ответный матч 1/4 финала с «Ливерпулем» (2:0) стал для Сафонова шестым сухим в 14 играх в главном клубном турнире Европы.

  • Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в этом сезоне.
  • Всего россиянин сыграл 19 матчей во всех турнирах и девять раз сохранил ворота в неприкосновенности.
  • «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Баварией». Матчи пройдут 28 апреля (Париж) и 6 мая (Мюнхен).

Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Император 1
1776446601
Объедкин, а где же твой забОрный
Ответить
Urtíca
1776446701
Накосячит опять Матвейка -вычеркнут из списка.Всего то делов.Гы гы.
Ответить
Cubinec1989
1776450691
Так держать Матвей! Удачи!
Ответить
Argon
1776452920
Авансом. Он в матче с Ливером ничего выдающегося не показал.
Ответить
