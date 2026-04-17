Российский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов

Матвей Сафонов вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.
Российский вратарь «ПСЖ» попал в команду лучших игроков четвертьфиналов турнира. WhoScored поставил Сафонову оценку 7,95.
Ответный матч 1/4 финала с «Ливерпулем» (2:0) стал для Сафонова шестым сухим в 14 играх в главном клубном турнире Европы.
- Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в этом сезоне.
- Всего россиянин сыграл 19 матчей во всех турнирах и девять раз сохранил ворота в неприкосновенности.
- «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Баварией». Матчи пройдут 28 апреля (Париж) и 6 мая (Мюнхен).
