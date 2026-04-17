КДК РФС вынес решение по Евсееву за повторное матерное интервью

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС снова оштрафовал главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.

Евсеев 7 раз выругался матом в интервью после ничьей с «Локомотивом» (1:1).

После предыдущего матча с «Балтикой» тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.

Тогда КДК РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.

«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать главного тренера ФК «Динамо Махачкала» Вадима Евсеева на 100 000 рублей», – говорится в вердикте комитета.