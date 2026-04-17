Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит»

Дуглас Сантос не хочет продлевать контракт с петербургским «Зенитом», сообщает ESPN.
По данным аккаунта Planeta do Futebol в соцсети X, который ссылается на ESPN, капитан и защитник петербургского клуба планирует отработать соглашение до лета 2027 года и покинуть команду в статусе свободного агента.
Источник также допускает, что Сантос может уйти из «Зенита» после чемпионата мира 2026 года.
- Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
- За это время 32-летний футболист сыграл 238 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 35 голевых передач.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 8 млн евро.
