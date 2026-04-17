Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит»

Сегодня, 20:27
27

Дуглас Сантос не хочет продлевать контракт с петербургским «Зенитом», сообщает ESPN.

По данным аккаунта Planeta do Futebol в соцсети X, который ссылается на ESPN, капитан и защитник петербургского клуба планирует отработать соглашение до лета 2027 года и покинуть команду в статусе свободного агента.

Источник также допускает, что Сантос может уйти из «Зенита» после чемпионата мира 2026 года.

  • Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
  • За это время 32-летний футболист сыграл 238 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 35 голевых передач.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 8 млн евро.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1776447050
Пора уже. Стал не успевать. Много ошибок в последнее время.
Ответить
Дубина
1776447071
Смена цыганей!! ЗПРФ!! Чукчи(( Пальм много!!!
Ответить
Бумбраш
1776447683
Как же так? Ведмедь ему пачпорт справил,а он шкура иноагентская на лыжи встал? ответ на поверхности -зинка срам российского футбола!!!
Ответить
Император 1
1776447743
Для Зенита это не очень значимая потеря
Ответить
За что бан ?
1776448328
Этож сколько же свиосекта истерить может ? Их бы Алекперову успокоительным прокапать , а то от бромантану свого совсем взбесилися .
Ответить
Garrincha58
1776450060
давно пора
Ответить
Интерес
1776450503
Год с лишним до возможного события, а уже предмет беспокойства всех заинтересованных(-и нет..)лиц.Он что-вся надежда футбольного Питера? Тогда закрывайтесь, пока не поздно.
Ответить
шахта Заполярная
1776451257
Чувствуют пляжники, что хреновые дни наступают.
Ответить
anatolich72
1776452734
Рано волну подняли , год ещё .
Ответить
NewLife
1776452744
Это в очередной юбилейный год ?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 