Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит»

Дуглас Сантос не хочет продлевать контракт с петербургским «Зенитом», сообщает ESPN.

По данным аккаунта Planeta do Futebol в соцсети X, который ссылается на ESPN, капитан и защитник петербургского клуба планирует отработать соглашение до лета 2027 года и покинуть команду в статусе свободного агента.

Источник также допускает, что Сантос может уйти из «Зенита» после чемпионата мира 2026 года.