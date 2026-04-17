Зобнин определил свое место в 104-летней истории «Спартака»

Сегодня, 20:31

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил свое место в истории клуба.

– Ты говорил, что легендой «Спартака» себя назвать не можешь. Почему?

– Само слово «легенда» люди могут понимать по-разному. И лично мне сложно сравнивать себя с великими спартаковцами прошлого. Такими как Симонян, Черенков. Или игроки из 90-х, чью игру я видел ребeнком, – Аленичев, Титов, Тихонов. Вот они точно легенды. Думаю, тут ещe важен вклад человека в историю, количество выигранных трофеев.

Если говорить именно о современной команде, наверное, я стал заметной фигурой. При мне «Спартак» выиграл чемпионат и Кубок, серебро и дважды бронзу, я участвовал в Суперкубке, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

  • Зобнин проводит 10-й сезон в «Спартаке».
  • Он забил 22 гола и сделал 21 ассист в 300 матчах.
  • «Спартак» с Романом брал чемпионство в 2017 году.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
