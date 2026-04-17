«Зенит» и «Локомотив» следят за игроком «Сочи»

«Зенит» и «Локомотив» следят за полузащитником «Сочи» Кириллом Кравцовым и его ситуацией в клубе.

Летом он должен стать свободным агентом. Однако в декабре 2025 года «Сочи» предложил 23-летнему хавбеку новый, улучшенный контракт.

В том же месяце в регламенте по статусу игроков РФС был изменeн пункт о сроках предложения нового соглашения: раньше это было 180 дней до окончания соглашения, после поправок – 210 дней.

Благодаря этим изменениям Кравцов по возрасту попадает под компенсацию за подготовку в определeнные сроки до завершения контракта. Если футболист откажется продлевать соглашение, «Сочи» рассчитывает на компенсацию расходов на игрока за время в клубе – не менее 300 миллионов рублей.

Если Кравцов подпишет новый контракт с южанами, а клуб вылетит в Первую лигу, то возможен вариант платной аренды игрока в одну из команд, сумма которой будет зависеть от предложения принимающей стороны. Однако при переходе Кравцова в зарубежный клуб в статусе свободного агента компенсация «Сочи» не полагается.