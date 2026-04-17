«Зенит» и «Локомотив» следят за игроком «Сочи»

Сегодня, 13:21
5

«Зенит» и «Локомотив» следят за полузащитником «Сочи» Кириллом Кравцовым и его ситуацией в клубе.

Летом он должен стать свободным агентом. Однако в декабре 2025 года «Сочи» предложил 23-летнему хавбеку новый, улучшенный контракт.

В том же месяце в регламенте по статусу игроков РФС был изменeн пункт о сроках предложения нового соглашения: раньше это было 180 дней до окончания соглашения, после поправок – 210 дней.

Благодаря этим изменениям Кравцов по возрасту попадает под компенсацию за подготовку в определeнные сроки до завершения контракта. Если футболист откажется продлевать соглашение, «Сочи» рассчитывает на компенсацию расходов на игрока за время в клубе – не менее 300 миллионов рублей.

Если Кравцов подпишет новый контракт с южанами, а клуб вылетит в Первую лигу, то возможен вариант платной аренды игрока в одну из команд, сумма которой будет зависеть от предложения принимающей стороны. Однако при переходе Кравцова в зарубежный клуб в статусе свободного агента компенсация «Сочи» не полагается.

  • 23-летний Кравцов в этом сезоне провел за южан 14 матчей.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
  • Футболист в 2023 году провел 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Локомотив Кравцов Кирилл
Интерес
1776422177
Вот, почти подрался с Осинькиным , и сразу возник интерес! Деритесь, господа,деритесь...
Ответить
Император 1
1776422323
Бред какой-то
Ответить
acor94
1776422997
Ребята, вот вам схема, договариваеьесь с белаусами, они берут свободного агента и перепродаете за половину от суммы контракта с Сочи. Подъёмные и агентские наши команды берут на себя. Всем выгодно, и нашим и белорусам, одни армяне сочинские обосруться))
Ответить
Феликс Михайлов
1776424040
На хера попу гармонь.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
