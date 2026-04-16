В ЦСКА двумя словами описали сенсационное поражение от «Сочи»

Футболист ЦСКА Энрике Кармо поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Очень жесткое поражение, да еще и потерпели его дома. Пытались весь матч перевернуть ход игры. Мы провели хороший второй тайм и заслужили забить голы, чего у нас не получилось.

Сейчас готовимся к игре с «Крыльями» и нам очень важна эта игра, она важнейшая для нас. Нам нужно перевернуть все с ног на голову. Нам надо выиграть. Мы каждую тренировку работаем, стараемся прибавлять, эволюционировать. Мы занимаемся каждый день, чтобы быть лучше», – сказал Кармо.