Экс-судья Федотов отреагировал на возвращение Буланова к работе после «ужасной» ошибки

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о назначении Евгения Буланова главным арбитром матча 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Сочи».
«Мажич лучше знает, что говорил Буланов Кукуяну в матче «Зенит» – «Динамо Мх». Раз Евгения назначили на матч «Ростов» – «Сочи», значит в департаменте считают, что в той ситуации больше виноват Павел. Буланов – квалифицированный арбитр, но есть вариант, что он больше не будет работать на ВАР», – сказал Федотов.
- В игре FONBET Кубка России «Зенит» – «Динамо» Мх 37-летний Буланов позвал главного арбитра Павла Кукуяна к ВАР, чтобы он назначил пенальти в ворота махачкалинцев. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич назвал это решение ужасом.
- Матч «Ростов» – «Сочи» состоится сегодня и начнется в 19:30 мск.
