Экс-судья Федотов отреагировал на возвращение Буланова к работе после «ужасной» ошибки

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о назначении Евгения Буланова главным арбитром матча 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Сочи».

«Мажич лучше знает, что говорил Буланов Кукуяну в матче «Зенит» – «Динамо Мх». Раз Евгения назначили на матч «Ростов» – «Сочи», значит в департаменте считают, что в той ситуации больше виноват Павел. Буланов – квалифицированный арбитр, но есть вариант, что он больше не будет работать на ВАР», – сказал Федотов.