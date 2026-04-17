Мостового раскритиковали за слова про Мусаева: «Его переклинило»

Российский тренер Валерий Овчинников встал на защиту Мурада Мусаева.

Он раскритиковал Александра Мостового, называющего главного тренера «Краснодара» «нефутбольным человеком».

«Не переживайте, Мостовой никогда не будет работать тренером. Абсолютно в это не верю. Ему надо было начинать лет 20 назад.

Футболист и тренер – это разные специальности, примеров этому масса. Вот ещe есть профессия говорящей головы. Это такие люди, которые рассказывают о футболе и всe знают. Я когда их слушаю, то мне страшно делается, что они тупые, как баобабы.

Пускай Мостовой посмотрит, где Мусаев, а где он. У отдельных представителей есть такая черта, что чужой успех для них – это страшное дело. Как так, о нeм забыли, а здесь какой-то Мусаев лидирует!

Надо радоваться, что у нас есть Мусаев или Андрей Талалаев. Мусаев – это очень футбольный человек. Мостовой просто перепутал. Он был очень хорошим футболистом, состоялся, но в этом плане его переклинило.

Он не может никому простить, что у него не сложилась тренерская карьера. Мостовой уже столько наговорил, что его не будут воспринимать», – заявил Овчинников.