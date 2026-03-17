  • Овчинников: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара»

Овчинников: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара»

17 марта, 01:36
25

Российский тренер Валерий Овчинников встал на сторону Андрея Талалаева, спровоцировавшего массовую потасовку в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

  • Талалаев выбил мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Просто у Талалаева произошeл эмоциональный взрыв. Ничего такого он не сделал, это было на автомате. Он же бывший футболист, к нему попал мяч, он его и засадил.

Давайте начнeм с того, кто вообще хозяин в доме. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его вообще отсюда выкинул, чтобы он себя правильно вeл.

Ему обязаны дать дисквалификацию. Какое вообще он право имел толкать тренера? Кто он такой? Бразильцы совсем уже оборзели.

Челестини – такой же. Вот Андрея Талалаева я знаю, он прошeл всю футбольную школу. А это создание куда?

Надо сравнить весо-ростовые данные этого Челестини и Талалаева. Ему ещe повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Я за Андрея в этой ситуации.

Эти гости, которые приехали к нам работать, должны вести себя правильно. Иностранцы должны соблюдать все наши законы, не толкаться.

Талалаева вообще не стоило наказывать. Было дикое напряжение, мяч отлетел. Футбольные люди должны понимать. Да, красную уже дали, но надо было лучше разобраться, была просто откидка мяча», – заявил Овчинников.

Комментарии (25)
rash1959
1773728148
И нечего удивляться, всё отечественное есть самое лучшее, а иностранное всё барахло,.. ну кроме авто-айфона-смартфона-велосипеда-одежды..и далее по всему. Кто делает хайп на интервью от этого пропитого старикана?
Good_win_ФКСМ
1773728870
теперь осталось дождаться высера от губы-патриота ... странно, что он не призвал еще дать балалайке орден
опус 2
1773732422
Из сказанного понял что Талалаев быдло ,но это наше быдло !А бразильскому быдлу здесь нечего делать
SLADE2019
1773732539
Вот какая, скажите нам всем разница, за кого этот старикан в данной ситуации? Талалайкин, значит был на автомате, а бразилец, что не имеет на это право? Он также автоматически поступил.
Lilipyt
1773734489
Человек сам себе перечит! "Просто у Талалаева произошeл эмоциональный взрыв". Кармо тоже на эмоциях подошел и спросил с этого клоуна. Как начали писать, что Талалаева могут отстранить до конца сезона вылетели эти бедолаги заступаясь за идиота. Даже Мостовой, которому не дают работать в РПЛ не поддержал этого идиота. Овчинников походу такой же любитель пещерных перфомансов. Быдло оно и есть быдло поэтому ходят в спортивках, а не в костюмах.
NewLife
1773735205
Глубокий анализ от человека, который сам признавался, что может анализировать только кал и мочу и хвалился, что ездит по Таллину на Хаммере, как офицер НАТО))
aldo conte
1773735448
В смысле Талалаев хотел мощным ударом вырубить Челистини, а после того, как он станет инвалидом занять его место? Кто бы сомневался, что Талалаев спит и видит себя в одном из топовых столичных клубов, но с такими выходками его вряд ли туда позовут.
Бумбраш
1773740435
А если бы челестини был бывший каратист,увиде бесящеготвсех талалайку и ему прорубил...ох уж,эти бывшие футболисты, понятно,пока играешь развиваться некогда,но потом то что мешает? Развивайся себе спокойно
4епуха
1773740964
Оо, и пёс загавкал
СПОРТ 21 века
1773768345
Позиция правильная и логичная. Именно поэтому интересно уже посмотреть, как ненавистники балтийского ФОРПОСТА обломают свои прожелтевшие зубки из прокуренного рта, когда увидят, что Талалаеву дадут меньше, чем Челестини...
