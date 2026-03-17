Овчинников: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара»

Российский тренер Валерий Овчинников встал на сторону Андрея Талалаева, спровоцировавшего массовую потасовку в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Талалаев выбил мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Просто у Талалаева произошeл эмоциональный взрыв. Ничего такого он не сделал, это было на автомате. Он же бывший футболист, к нему попал мяч, он его и засадил.

Давайте начнeм с того, кто вообще хозяин в доме. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его вообще отсюда выкинул, чтобы он себя правильно вeл.

Ему обязаны дать дисквалификацию. Какое вообще он право имел толкать тренера? Кто он такой? Бразильцы совсем уже оборзели.

Челестини – такой же. Вот Андрея Талалаева я знаю, он прошeл всю футбольную школу. А это создание куда?

Надо сравнить весо-ростовые данные этого Челестини и Талалаева. Ему ещe повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Я за Андрея в этой ситуации.

Эти гости, которые приехали к нам работать, должны вести себя правильно. Иностранцы должны соблюдать все наши законы, не толкаться.

Талалаева вообще не стоило наказывать. Было дикое напряжение, мяч отлетел. Футбольные люди должны понимать. Да, красную уже дали, но надо было лучше разобраться, была просто откидка мяча», – заявил Овчинников.