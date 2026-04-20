Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило

Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Овчинникова.

Овчинников ранее встал на защиту главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Он заявил, что Мостового переклинило.

«Мне задают вопрос – я высказываюсь. Я же не переобуваюсь.

Даже не слышал мнение Валерия Овчинникова. Пускай он посмотрит, где играл Мурад Мусаев и Александр Мостовой. В футболе ответы очевидны. Честно, даже не знаю, кто такой Валерий Овчинников.

Я всегда буду защищать футбольных людей.

Вот ты разве поведешь своего сына на тренировку к человеку, который не умеет на коньках кататься? К сожалению, в нашем футболе подобное есть», – сказал Мостовой.