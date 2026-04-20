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  • Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило

Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило

20 апреля, 21:42
9

Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Овчинникова.

  • Овчинников ранее встал на защиту главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
  • Он заявил, что Мостового переклинило.

«Мне задают вопрос – я высказываюсь. Я же не переобуваюсь.

Даже не слышал мнение Валерия Овчинникова. Пускай он посмотрит, где играл Мурад Мусаев и Александр Мостовой. В футболе ответы очевидны. Честно, даже не знаю, кто такой Валерий Овчинников.

Я всегда буду защищать футбольных людей.

Вот ты разве поведешь своего сына на тренировку к человеку, который не умеет на коньках кататься? К сожалению, в нашем футболе подобное есть», – сказал Мостовой.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Овчинников Валерий Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (9)
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СильныйМозг
1776711890
Комментарий скрыт модератором
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Интерес
1776715693
Раньше дирижёрами симфонического оркестра становились первые скрипки, как правило, а сейчас есть дирижёрские факультеты консерваторий и институтов.Так же в других оркестрах и хорах.А куча бывших музыкантов даже близко не подходят к этой роли.Ну, типа Мостовой в футболе. Знаю дирижёра симфонического оркестра, который умеет играть только на баяне,который не входит в состав классического оркестра.
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Fibercore
1778186241
Александр, вот и шли бы в ДЮСШ и тренировали мальчишек. Али, гордость не позволяет? ;) Хоть одного подготовьте для ТОП-6 и Сборной. Вот Мусаев, "не футбольный" человек, подготовил не один десяток игроков не только для РПЛ, но и зарубежных лиг. А Вы кого подготовили? Только языком молоть умеете.
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Vitaga
1781761689
игрок и тренер - это совсем разные профессии. и каждой надо обучаться. и в каждой из них есть мера таланта. Мусаев доказал что в полной мере овладел профессией тренера и талант есть. Мостовой остался лишь игроком с талантом. в тренерском деле пока талант болтуна
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