  • Чалову посоветовали закончить карьеру в 28 лет: «Не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ»

Чалову посоветовали закончить карьеру в 28 лет: «Не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ»

Сегодня, 19:34

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о карьерных перспективах российского форварда Федора Чалова.

  • В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
  • Российский нападающий провел за новую команду 9 матчей (548 минут) без голевых действий.
  • Всего в сезоне-2025/26 в его активе 3 забитых мяча и 1 ассист в 33 играх.
  • Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

«Чалову точно не надо возвращаться играть в ЦСКА, это балласт для нас будет. Он нигде себя не проявил, да и зря сбежал из нашего клуба.

В Швейцарии средне сыграл, в Греции не пригодился, а теперь в Турции забить не может. Зачем же он испортил себе такую классную карьеру? Его же уважали в ЦСКА, любили.

Я давно говорил, что он не такого уровня, чтобы играть в Европе. Надо было оставаться в Москве, где у него получалось. А так, он не форвард вообще. Скорости нет, дриблинга нет. Только за счeт ошибок соперника забивал свои мячи.

Чалов настолько потерял авторитет этим отъездом в Европу, что теперь не нужен никому бесплатно в РПЛ, да и даже в ПФЛ. Жаль мне парня, просто жаль. Думаю, ему надо закончить карьеру.

Так как он был долго в ЦСКА, то можно его взять в клуб поработать тренером детской команды. Характер у него неплохой, поработать может в структуре, а играть ему уже не надо», – считает Пономарев.

Еще по теме:
ПАОК может бесплатно отпустить Чалова: «Он точно не останется»
Чалова предложили двум клубам РПЛ 6
ПАОК не против избавиться от Чалова 5
Источник: «Советский спорт»
Турция. Суперлига Греция. Суперлига Кайсериспор ПАОК ЦСКА Чалов Федор Пономарев Владимир
