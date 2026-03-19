Юран рассказал о переговорах с турецким клубом

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на информацию, что может возглавить турецкий «Аланьяспор».
«Слухи, что я могу возглавить «Аланьяспор»? Сейчас агенты занимаются этим вопросом – ведут переговоры. Это не такое быстрое дело.
Мое предпочтение к Турции? Это Суперлига, которая действительно необыкновенна», – сказал Юран.
- Юран находится без работы с октября прошлого года, когда уволился из турецкого «Серик Беледиеспора».
- «Аланьяспор» занимает 10-е место в турецкой Суперлиге с 31 очком после 27 матчей.
