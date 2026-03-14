Тедеско на грани увольнения из «Фенербахче»

В «Фенербахче» могут принять решение о будущем Доменико Тедеско после встречи с президентом клуба Садеттином Сараном.
Пуководство «Фенербахче» провело экстренное собрание после поражения от «Фатих Карагюмрюк». Сегодня Саран должен встретиться с Тедеско, и после разговора в клубе определят дальнейшие действия.
Сообщается, что «Фенербахче» рассматривает вариант расставания с главным тренером и уже обозначил двух кандидатов на замену. Имена претендентов источник не привел.
- «Фенербахче» проиграл «Фатих Карагюмрюк» в последнем матче (0:2).
- Тедеско принял «Фенербахче» по ходу сезона, сменив Жозе Моуринью.
- Стамбульцы отстают от первого места Суперлиги на четыре очка, причем у лидирующего «Галатасарая» матч в запасе.
Источник: Sabah