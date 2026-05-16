Чалов доволен, что уехал из России: «Всегда об этом мечтал»

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров высказался о европейской карьере своего одноклубника Федора Чалова.

Летом 2024 года форвард ушел из ЦСКА в ПАОК.

В этом сезоне в греческом клубе на него не рассчитывали, поэтому отправили в Турцию.

В составе «Кайсериспора» Федор забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах.

Команда Макарова и Чалова вылетела из турецкой Суперлиги.

– Еще не так давно Чалов считался одним из лучших российских форвардов. После отъезда из России про него все как будто немного забыли. На ваш взгляд, отъезд из России положительно или отрицательно сказался на Чалове?

– Лично для него все сложилось положительно. Мы общаемся, он доволен, что уехал. Федор всегда об этом мечтал.

Мне его игра нравится, я вижу, какое у него есть мастерство, какие качества. Поэтому скажу так: мне этот нападающий нравится.

Очень техничный, грамотно выбирает позицию на поле. Мы давно знакомы, играли и в молодежной сборной, и часто пересекались, когда он играл в ЦСКА.