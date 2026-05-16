Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чалов доволен, что уехал из России: «Всегда об этом мечтал»

16 мая, 10:39
12

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров высказался о европейской карьере своего одноклубника Федора Чалова.

  • Летом 2024 года форвард ушел из ЦСКА в ПАОК.
  • В этом сезоне в греческом клубе на него не рассчитывали, поэтому отправили в Турцию.
  • В составе «Кайсериспора» Федор забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах.
  • Команда Макарова и Чалова вылетела из турецкой Суперлиги.

– Еще не так давно Чалов считался одним из лучших российских форвардов. После отъезда из России про него все как будто немного забыли. На ваш взгляд, отъезд из России положительно или отрицательно сказался на Чалове?

– Лично для него все сложилось положительно. Мы общаемся, он доволен, что уехал. Федор всегда об этом мечтал.

Мне его игра нравится, я вижу, какое у него есть мастерство, какие качества. Поэтому скажу так: мне этот нападающий нравится.

Очень техничный, грамотно выбирает позицию на поле. Мы давно знакомы, играли и в молодежной сборной, и часто пересекались, когда он играл в ЦСКА.

Еще по теме:
Возможный трансфер Чалова в «Спартак» вызвал насмешки 2
«Спартак» отказался от Чалова и Онугхи 7
Ветеран ЦСКА наложил вето на возвращение Чалова: «Годится только для юношеского футбола» 9
Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Кайсериспор ПАОК Чалов Федор Макаров Денис
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сам_себе_сказал
1778917464
забил 1 гол, помог своей команде вылетить из суперлиги, отличный нападающий, который в России только с пенальти забивал. Кто его считал одним из лучших? уборщица в раздевалке ЦСКА ?
Ответить
Интерес
1778917748
"Дежурный по хате БОМБАРДИРА" истекает удовлетворением от созданного им заголовка.Маладеч...
Ответить
Urtíсa
1778918494
Заголовкодатель Бомбы поджигатель. Щас прибежит император который постоянно жалуется что его провоцируют.Ну пусть теперь жалуется что Бомба его провоцирует.Гы гы
Ответить
Бумбраш
1778918545
"....Очень техничный, грамотно выбирает позицию на поле...".а почему в футбол то не играет? Нах никому не нужен
Ответить
biber.ru
1778921527
В РПЛ напряглись, Чалов ищет команду, помочь её отправить в ФНЛ.
Ответить
АЛЕКС 58
1778927224
Пусть в европе и дальше играет,бездарь ленивая
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, россиянин сыграет за Бразилию на ЧМ-2026, новые тренеры «Акрона» и «Манчестер Сити» и другие новости
01:09
ВидеоУ Анчелотти не получилось правильно произнести название «Зенита»
00:42
2
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
00:13
1
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
Вчера, 23:37
Игрок «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон
Вчера, 23:05
1
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
Вчера, 22:39
1
«Спартак» рискует лишиться Барко
Вчера, 22:26
7
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
Вчера, 22:18
1
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»
Вчера, 22:07
ВидеоРечь Галицкого в раздевалке «Краснодара» после упущенного чемпионства
Вчера, 21:25
1
Все новости
Все новости
Макаров отказался играть за «Кайсериспор» во 2-м турецком дивизионе
16 мая
3
Чалов доволен, что уехал из России: «Всегда об этом мечтал»
16 мая
12
Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет
9 мая
8
Определился чемпион Турции
9 мая
У Салаха есть вариант в Турции
30 апреля
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»
28 апреля
6
Тедеско уволили из «Фенербахче» – он проработал меньше сезона
27 апреля
14
Российский форвард забил 1-й гол в 28-м матче в Турции
27 апреля
1
Гол Чалова назвали «редким астрономическим явлением»
26 апреля
4
Чалов впервые забил в Турции и добавил к голу ассист
25 апреля
8
Агент рассказал, где может продолжить карьеру Чалов
23 апреля
Турецкий клуб выкупил Шомуродова
22 апреля
1
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Чалову посоветовали закончить карьеру в 28 лет: «Не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ»
17 апреля
6
Заявление Джикии о своем будущем
15 апреля
2
Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре»
11 апреля
3
Юран назвал клуб, который возглавит
4 апреля
2
Булыкин предостерег Чалова: «Он потом может не перейти даже в клубы РПЛ»
26 марта
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
Юран рассказал о переговорах с турецким клубом
19 марта
Тедеско на грани увольнения из «Фенербахче»
14 марта
7
В Турции прервали рекордную серию Тедеско
13 марта
Юран ведет переговоры с клубом из Турции
13 марта
3
Российский игрок забил 7-й гол в чемпионате Турции
11 марта
10
Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову
5 марта
4
В Турции сообщили о серьезной болезни Тедеско
4 марта
5
Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»
26 февраля
2
ВидеоОсимхен пожаловался на «Наполи»: «Обращались как с собакой»
17 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 