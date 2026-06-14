«Зенит» сделал официальное предложение по бразильскому хавбеку

«Зенит» сделал официальное предложение по трансферу нападающего Фелипе Аугусто.

Петербуржцы предложили «Трабзонспору» за бразильца 18 миллионов евро фиксировано плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. Переговоры по игроку продолжаются.

22-летний Фелипе Аугусто в минувшем сезоне забил 15 голов в 40 матчах за «Трабзонспор».