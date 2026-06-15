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  • Файзуллаев – о возвращении в ЦСКА: «Сейчас это было бы неправильным решением»

Файзуллаев – о возвращении в ЦСКА: «Сейчас это было бы неправильным решением»

Сегодня, 12:43
5

Вингер «Истанбул Башакшехир» Аббосбек Файзуллаев высказался о возможности возвращения в ЦСКА.

– Недавно появлялись разговоры, что вы можете вернуться в ЦСКА. Вами действительно интересуются?

– Не знаю об этом. Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своем развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и если покажу здесь хороший футбол, дай бог, мечта сбудется.

  • 22-летний Файзуллаев в минувшем сезоне провел за турецкий клуб 26 матчей, забил 4 гола, сделал 7 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Узбекистана в 7 миллионов евро.
  • Срок его контракта с «Истанбул Башакшехир» рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир ЦСКА Файзуллаев Аббосбек
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1781518388
...и если покажу здесь хороший футбол, дай бог, мечта сбудется.... "Мечты сбываются и не сбываются..." - Ю. Антонов
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jerry093
1781518526
на кой хер ему возвращаться в лигу пешеходов, в турции бегают рубятся, рпл по сравнению с турецкой лигой любители.
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Красногвардейчик
1781522575
Да и для ЦСКА было бы ошибкой твоё приглашение
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bratskij
1781526256
Берёг себя как девочка для других, нахер такой лентяй тут не обосрался.
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balam
1781528226
некоторые коняги напряглись,а зря.парень нормально отыграл за вас,не косил и не скандалил. че за реакция?
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