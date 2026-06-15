Файзуллаев – о возвращении в ЦСКА: «Сейчас это было бы неправильным решением»

Вингер «Истанбул Башакшехир» Аббосбек Файзуллаев высказался о возможности возвращения в ЦСКА.

– Недавно появлялись разговоры, что вы можете вернуться в ЦСКА. Вами действительно интересуются?

– Не знаю об этом. Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своем развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и если покажу здесь хороший футбол, дай бог, мечта сбудется.