Файзуллаев – о возвращении в ЦСКА: «Сейчас это было бы неправильным решением»

Вингер «Истанбул Башакшехир» Аббосбек Файзуллаев высказался о возможности возвращения в ЦСКА.
– Недавно появлялись разговоры, что вы можете вернуться в ЦСКА. Вами действительно интересуются?
– Не знаю об этом. Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своем развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и если покажу здесь хороший футбол, дай бог, мечта сбудется.
- 22-летний Файзуллаев в минувшем сезоне провел за турецкий клуб 26 матчей, забил 4 гола, сделал 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Узбекистана в 7 миллионов евро.
- Срок его контракта с «Истанбул Башакшехир» рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»