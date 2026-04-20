Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги

«Серикспор» лишился шансов на сохранение места в Первой лиге Турции после гостевого поражения от «Манисы» (0:1) в 37-м туре.

За два тура до финиша сезона команда занимает 17-е место с 36 очками после 36 матчей. Она уже не сможет догнать «Умраниеспор», который находится на спасительной 16-й строчке таблицы с 43 баллами.

«Серикспор» прошлым летом возглавил российский тренер Сергей Юран, но покинул его в октябре после 11 матчей, в которых клуб набрал 13 очков. 56-летний специалист с тех пор остается без работы.

Совладельцем «Серика» является Туфан Садыгов, который в прошлом сезоне был инвестором «Химок». РФС ранее пожизненно отстранил его от футбольной деятельности.

В «Серикспоре» по-прежнему играет российский форвард Илья Садыгов. В 27 матчах за клуб он отметился 1 ассистом.