Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги

«Серикспор» лишился шансов на сохранение места в Первой лиге Турции после гостевого поражения от «Манисы» (0:1) в 37-м туре.
За два тура до финиша сезона команда занимает 17-е место с 36 очками после 36 матчей. Она уже не сможет догнать «Умраниеспор», который находится на спасительной 16-й строчке таблицы с 43 баллами.
«Серикспор» прошлым летом возглавил российский тренер Сергей Юран, но покинул его в октябре после 11 матчей, в которых клуб набрал 13 очков. 56-летний специалист с тех пор остается без работы.
Совладельцем «Серика» является Туфан Садыгов, который в прошлом сезоне был инвестором «Химок». РФС ранее пожизненно отстранил его от футбольной деятельности.
В «Серикспоре» по-прежнему играет российский форвард Илья Садыгов. В 27 матчах за клуб он отметился 1 ассистом.
- Также в первой части сезона за команду выступали другие российские игроки – Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Артем Юран. Зимой они перешли в клубы из РФ.
- Отметим, что вместе с «Серик Беледиеспор» во Вторую лигу Турции (3-й по статусу дивизион) вылетел и «Адана Демирспор», за который в 2022 году выступал российский форвард Артем Дзюба. Из-за финансовых проблем с клуба сняли 60 очков.