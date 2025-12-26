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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Арсенал
Кирилл Гоцук
€ 400 тыс
Кирилл Гоцук
Арсенал
10 сентября 1992 (34)
#24 | Защитник
195 см | 85 кг
Россия
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Трансферы
Фото
Тульский «Арсенал» подписал защитника со 104 матчами в РПЛ
9 июня
Фото
«Торпедо» отказалось от двух российских игроков
1 июня
1
Фото
Бывший игрок «Серикспора» перешел в московский клуб
14 января
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
2025.12.26 18:43
2
Гоцук – о долгах в «Серике»: «Не верил, что после «Химок» такое может быть где-то еще»
2025.12.26 17:31
1
4 российских игрока покинули «Серикспор»
2025.12.22 10:59
Два российских игрока могут сменить клубы в Турции
2025.12.15 10:49
1
Гоцук близок к уходу из «Серика» – он ведет переговоры с российским клубом
2025.12.02 22:29
Два российских игрока смогут уйти из «Серикспора» в декабре
2025.12.01 09:40
1
Агент Гоцука рассказал о ситуации внутри «Серик Беледиеспор»
2025.10.26 13:10
1
Команда Юрана проиграла 2-й матч подряд и опустилась в зону вылета
2025.09.01 09:10
4
Российский футболист объяснил переход в «Серик Беледиеспор» Юрана
2025.07.23 09:23
1
Юран назначил капитана «Серик Беледиеспор» – это российский футболист
2025.07.21 18:25
Гоцук нашел новый клуб
2025.07.19 21:06
Новый клуб Юрана подписал трех российских футболистов
2025.07.18 23:49
4
Российские игроки начали переезжать в новый клуб Юрана в Анталью
2025.07.01 13:58
5
Третий российский игрок может перейти в команду Юрана в Турции
2025.06.27 12:59
7
«Пари НН» объявил об уходе рекордсмена клуба по числу матчей
2025.06.18 14:00
1
Гоцук объяснил, почему проводит отпуска в России
2025.01.16 09:26
Капитан «Пари НН» обновил клубный рекорд
2024.11.04 17:17
2
«Пари НН» выставил на трансфер восьмерых игроков
2024.06.23 16:39
9
Капитан «Пари НН» – о поражении 2:6 от ЦСКА: «Мы пробили не просто дно, а дно Марианской впадины»
2024.05.20 23:23
3
Гоцук: «Ничья со «Спартаком» сродни победе»
2024.05.05 22:18
1
Видео
«Пари НН» «забил стрелку» московским клубам перед серией домашних матчей
2024.04.19 13:50
6
Капитан «Пари НН» Гоцук сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком»
2024.04.11 18:18
23
Фото
Фамейе из «Балтики» получил тяжелую травму после фола Гоцука
2024.03.30 20:19
9
Фото
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.03.04 18:31
4
Радимов назвал символическую сборную, лучшего тренера и главное разочарование сезона РПЛ
2023.12.13 14:09
1
Капитан «Пари НН» раскрыл отношение Юрана к мату
2023.11.23 20:59
1
«Пари НН» не будет жаловаться на судейство в матче со «Спартаком»
2023.10.23 16:00
4
1
2
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00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
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АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
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Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
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Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
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Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
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«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
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