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  • Юран назначил капитана «Серик Беледиеспор» – это российский футболист

Юран назначил капитана «Серик Беледиеспор» – это российский футболист

Сегодня, 18:25

Защитник Кирилл Гоцук назначен капитаном «Серик Беледиеспор». Об этом сообщил главный тренер турецкой команды Сергей Юран.

«И Гоцук, и Тихий сыграли много матчей в РПЛ. Понятно, что опытные игроки. На последний матч против «Бодрума» Гоцук капитаном вышел. Этот клуб только вылетел из Суперлиги, но сохранил состав и ставит задачу вернуться. Наш первый состав с ними 0:0 свой тайм сыграл, а второй в концовке пропустил один мяч после ошибки вратаря. Гоцук и в сезоне будет капитаном», – сказал Юран.

  • «Серик Беледиеспор» выступает во втором дивизионе Турции.
  • 50% акций клуба владеет российский бизнесмен Туфан Садыгов.

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Источник: «Чемпионат»
Серик Беледиеспор Гоцук Кирилл Юран Сергей
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