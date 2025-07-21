Юран назначил капитана «Серик Беледиеспор» – это российский футболист

Защитник Кирилл Гоцук назначен капитаном «Серик Беледиеспор». Об этом сообщил главный тренер турецкой команды Сергей Юран.

«И Гоцук, и Тихий сыграли много матчей в РПЛ. Понятно, что опытные игроки. На последний матч против «Бодрума» Гоцук капитаном вышел. Этот клуб только вылетел из Суперлиги, но сохранил состав и ставит задачу вернуться. Наш первый состав с ними 0:0 свой тайм сыграл, а второй в концовке пропустил один мяч после ошибки вратаря. Гоцук и в сезоне будет капитаном», – сказал Юран.