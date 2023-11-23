Капитан «Пари НН» раскрыл отношение Юрана к мату

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал, матерятся ли внутри нижегородской команды.

– Правда, что Юран запретил мат в команде?

– Мы все люди образованные, идем к этому, стараемся убирать мат из речи, но запрета нет. Понятно, что иногда грешим, проскакивает нехорошее слово в быту и на тренировке, но футбол – это эмоции, и если их нет, то игра будет мертвой.

Штрафов за мат не было, потому что коллектив воспитанный, следит за собой.

– В раздевалке Юран может бросить бутылкой или планшетом?

– Такого не было. Но истории в раздевалке должны оставаться там же.

– Но страсти там кипят?

– Конечно, все мы горим результатом, подкипаем. Без страсти это уже не футбол.

«Пари НН» завершил первый круг РПЛ на 9-м месте.

Нижегородцы набрали 21 очко в 15 турах.

Юран в команде с апреля.

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