Капитан «Пари НН» раскрыл отношение Юрана к мату

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал, матерятся ли внутри нижегородской команды.
– Правда, что Юран запретил мат в команде?
– Мы все люди образованные, идем к этому, стараемся убирать мат из речи, но запрета нет. Понятно, что иногда грешим, проскакивает нехорошее слово в быту и на тренировке, но футбол – это эмоции, и если их нет, то игра будет мертвой.
Штрафов за мат не было, потому что коллектив воспитанный, следит за собой.
– В раздевалке Юран может бросить бутылкой или планшетом?
– Такого не было. Но истории в раздевалке должны оставаться там же.
– Но страсти там кипят?
– Конечно, все мы горим результатом, подкипаем. Без страсти это уже не футбол.
- «Пари НН» завершил первый круг РПЛ на 9-м месте.
- Нижегородцы набрали 21 очко в 15 турах.
- Юран в команде с апреля.
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Источник: «Матч ТВ»