4 российских игрока покинули «Серикспор»

Защитники Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Артем Юран, а также полузащитник Илья Берковский покинули «Серикспор».

По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильeвым», 33-летний Гоцук перейдет в «Торпедо», с которым подпишет контракт на 1,5 года.

Для Берковского приоритетом будет переход в РПЛ. У него есть также вариант с «Ротором» в Первой лиге и турецким «Ризеспором».

Как сообщает Metaratings.ru, Тихий может перейти в ульяновскую «Волгу».

Уход Артема Юрана из «Серикспора» подтверждает Transfermarkt.