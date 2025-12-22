4 российских игрока покинули «Серикспор»

Защитники Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Артем Юран, а также полузащитник Илья Берковский покинули «Серикспор».
По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильeвым», 33-летний Гоцук перейдет в «Торпедо», с которым подпишет контракт на 1,5 года.
Для Берковского приоритетом будет переход в РПЛ. У него есть также вариант с «Ротором» в Первой лиге и турецким «Ризеспором».
Как сообщает Metaratings.ru, Тихий может перейти в ульяновскую «Волгу».
Уход Артема Юрана из «Серикспора» подтверждает Transfermarkt.
- 33-летний Гоцук сыграл за турецкую команду в 17 встречах, забил 1 гол.
- 25-летний Берковский в 16 встречах за «Серикспор» отметился 6 голами и 2 ассистами.
- 28-летний Юран провел за турецкий клуб 5 матчей.
- 33-летний Тихий сыграл за «Серикспор» в 7 встречах.
Источник: «Бомбардир»