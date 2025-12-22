Введите ваш ник на сайте
8 игроков из российских клубов заявлены на Кубок Африки

Сегодня, 13:40
2

7 игроков из РПЛ и 1 футболист из Первой лиги заявлены сборными на Кубок африканских наций-2025.

Полный список футболистов выглядит так:

Турнир проходит в Марокко с 21 декабря по 18 января. В нем принимают участие 24 сборные.

Кубок африканских наций-2023 выиграл Кот-д'Ивуар.

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал Динамо Мх Спартак Балтика Ахмат Бонгонда Тео Ньямси Жерзино Ахлинви Маттео Ву Кристофер Гандри Надер Гассама Натан Келиано Мануэль Мастури Хазем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766401920
зулусятник, как обычно, имеет самое большое представительство. гы-гы!
Ответить
