8 игроков из российских клубов заявлены на Кубок Африки

7 игроков из РПЛ и 1 футболист из Первой лиги заявлены сборными на Кубок африканских наций-2025.

Полный список футболистов выглядит так:

Турнир проходит в Марокко с 21 декабря по 18 января. В нем принимают участие 24 сборные.

Кубок африканских наций-2023 выиграл Кот-д'Ивуар.