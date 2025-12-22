8 игроков из российских клубов заявлены на Кубок Африки

7 игроков из РПЛ и 1 футболист из Первой лиги заявлены сборными на Кубок африканских наций-2025.
Полный список футболистов выглядит так:
- Мали: Натан Гассама («Балтика», защитник):
- Ангола: Мануэль Келиано («Ахмат», полузащитник);
- Тунис: Надер Гандри («Ахмат», защитник);
- Тунис: Хазем Мастури («Динамо Мх», нападающий);
- Бенин: Маттео Ахлинви («Арсенал» Тула, полузащитник);
- ДР Конго: Тео Бонгонда («Спартак», вингер);
- Камерун: Кристофер Ву («Спартак», защитник);
- Камерун: Жерзино Ньямси («Локомотив», защитник).
Турнир проходит в Марокко с 21 декабря по 18 января. В нем принимают участие 24 сборные.
Кубок африканских наций-2023 выиграл Кот-д'Ивуар.
Источник: «Бомбардир»