Фанаты «Зенита» безжалостно унизили Соболева перед матчем со «Спартаком»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на стартовый состав команды на матч 21-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Удивительный факт: обе команды решили сыграть без нападающих», – написали фанаты «Зенита», отказавшись считать нападающим вышедшего в стартовом составе Александра Соболева.