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  • Инфантино раскритиковал сборную Сенегала, покинувшую поле в финале Кубка Африки

Инфантино раскритиковал сборную Сенегала, покинувшую поле в финале Кубка Африки

19 января, 14:14
7

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с претензией в адрес сборной Сенегала.

  • Сенегал вчера выиграл Кубок африканских наций, победив в финале Марокко (1:0).
  • В концовке основного времени матча сенегальцы покинули поле в знак протеста против назначенного пенальти в их ворота.

«Мы решительно осуждаем поведение некоторых «болельщиков», а также некоторых сенегальских игроков и тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом. Недопустимо покидать игровое поле таким образом, и в равной степени в нашем виде спорта недопустимо насилие, это просто неправильно.

Всегда нужно уважать решения, принимаемые судьями матча на игровом поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что все, что противоречит им, ставит под угрозу саму суть футбола.

Команды и игроки обязаны действовать ответственно и подавать правильный пример болельщикам на стадионах и миллионам зрителей по всему миру.

Безобразные эпизоды, свидетелями которых мы стали сегодня, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я повторяю, что им нет места в футболе, и ожидаю, что дисциплинарные органы Конфедерации африканского футбола примут соответствующие меры», – сказал Инфантино.

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Источник: France24
Кубок африканских наций Марокко Сенегал Инфантино Джанни
Комментарии (7)
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Император Бомжей
1768821475
Он бы лучше судей своих раскритиковал, а не Сенегал, устроили клоунаду в финале, Сенегал хоть каким то спобом привлёк внимание к этой проблеме)))
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Император 1
1768821825
И это говорит тот, кто вместо футбола Трампу поклоняется
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Красногорск_Фан
1768823146
Инфантино с чем только не рифмуется. Но написать этого не могу. Его самого надо наказать. Кстати не важно за что. Сейчас это самый модный трэнд.
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R_a_i_n
1768824011
Флюгер - Инфантино.
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erybov1965
1768826082
Согласен,насилия не должно быть,но тренерский штаб не совершал насилие.Инфантино лучше бы порядок навел во всем в футболе,где помимо денег,должна присутствовать хоть какая-то справедливость и победитель должен определяться в игре,а не в закулисных интригах.Все по делу,победил действительно хоть не намного,но сильнейший.
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Бумбраш
1768832001
А судей кто то будет критиковать?
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САДЫЧОК
1774076313
Это лысое Чмо самое коррумпированное Чмо в мире! Что же ты негодяй об этом не сказал там в финале?! Вышел бы на поле и обьявил. А, так после драки , заряженный баблом-это сверхДнище!
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