Инфантино раскритиковал сборную Сенегала, покинувшую поле в финале Кубка Африки

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с претензией в адрес сборной Сенегала.

Сенегал вчера выиграл Кубок африканских наций, победив в финале Марокко (1:0).

В концовке основного времени матча сенегальцы покинули поле в знак протеста против назначенного пенальти в их ворота.

«Мы решительно осуждаем поведение некоторых «болельщиков», а также некоторых сенегальских игроков и тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом. Недопустимо покидать игровое поле таким образом, и в равной степени в нашем виде спорта недопустимо насилие, это просто неправильно.

Всегда нужно уважать решения, принимаемые судьями матча на игровом поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что все, что противоречит им, ставит под угрозу саму суть футбола.

Команды и игроки обязаны действовать ответственно и подавать правильный пример болельщикам на стадионах и миллионам зрителей по всему миру.

Безобразные эпизоды, свидетелями которых мы стали сегодня, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я повторяю, что им нет места в футболе, и ожидаю, что дисциплинарные органы Конфедерации африканского футбола примут соответствующие меры», – сказал Инфантино.