  • 7 игроков африканской сборной сбежали из страны после первых выездных матчей c 2019 года

7 игроков африканской сборной сбежали из страны после первых выездных матчей c 2019 года

7 апреля, 10:10
1

7 игроков сборной Эритреи, выступающих в национальном чемпионате, не вернулись в страну после выездного матча отбора Кубка Африки-2027 в Эсватини.

Предполагается, что они укрылись на территории ЮАР.

Всего в национальную команду были вызваны 10 игроков из чемпионата Эритреи, но назад вернулись только трое. Остальные выступают в чемпионатах других государств.

25 марта «красноморские верблюды» на нейтральном поле в Марокко победили Эсватини 2:0, а 31 марта обыграли ту же команду в гостях 2:1 и вышли в групповую стадию квалификации на Кубок африканских наций.

  • Это были первые официальные матчи сборной Эритреи с 2019 года и ее первые игры за пределами страны с тех пор.
  • Команда была заявлена на отбор на ЧМ-2026, но отказалась от участия. Официальные лица опасались побега игроков сборной в другие страны.

BBC сообщает, что, несмотря на победу в Эсватини, государственные СМИ Эритреи молчат по поводу возвращения сборной, которое обычно отмечается с большим размахом. При этом подготовка к подобному приему велась, но он был отменен после новостей о пропаже футболистов.

За последние два десятилетия сборная Эритреи на разных уровнях сталкивалась с инцидентами, в которых игроки или почти целые составы исчезали либо до, либо после матчей за границей.

В 2019 году семь футболистов сборной Эритреи пропали без вести после участия в чемпионате Восточной Африки в Уганде. В 2015 году 10 игроков основной сборной отказались вернуться домой после отборочного матча чемпионата мира в Ботсване. Двумя годами ранее 15 игрокам и врачу команды было предоставлено убежище в Уганде после того, как они сбежали.

В 2009 году вся основная команда, за исключением тренера и одного официального лица, не вернулась домой из Кении.

Источник: Foot Africa
Кубок африканских наций Эритрея
Прокс
1775548378
Ну всё,СракТак сейчас закупаться,они любят зулусов,глядишь и вратаришку присмотрят,тем более красногорские верблюды,а будут красно белые свиноботы,Кахигао уже вычисляет сколько бабуинов надо потратить!!!
