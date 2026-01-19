Инсайдер: «Марокко и Сенегал сговорились не забить пенальти ради безопасности»

Танкреди Палмьери, инсайдер, поделился точкой зрения на события в финале Кубка Африки Сенегал – Марокко (1:0).

Марокканцы упустили трофей, не реализовав пенальти в концовке основного времени матча.

Форвард «Реала» Браим Диас пробил паненкой по центру ворот.

В овертайме Пап Гуйе забил единственный гол в этой встрече.

«Если бы толпа болельщиков не успокоилась, все могло закончиться настоящей бойней.

На мой взгляд, Марокко и Сенегал сговорились не забить пенальти Браима Диаса ради безопасности», – написал Палмьери.