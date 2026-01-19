Инсайдер: «Марокко и Сенегал сговорились не забить пенальти ради безопасности»

Танкреди Палмьери, инсайдер, поделился точкой зрения на события в финале Кубка Африки Сенегал – Марокко (1:0).
- Марокканцы упустили трофей, не реализовав пенальти в концовке основного времени матча.
- Форвард «Реала» Браим Диас пробил паненкой по центру ворот.
- В овертайме Пап Гуйе забил единственный гол в этой встрече.
«Если бы толпа болельщиков не успокоилась, все могло закончиться настоящей бойней.
На мой взгляд, Марокко и Сенегал сговорились не забить пенальти Браима Диаса ради безопасности», – написал Палмьери.
Источник: «Бомбардир»