Кубок Африки. Нигерия выбила Алжир, Египет прошел Кот-д`Ивуар благодаря Салаху

В субботу, 10 января, состоялись еще два четвертьфинала Кубка африканских наций.
Грозившая бойкотом Нигерия обыграла Алжир со счетом 2:0. Виктор Осимхен забил сам и ассистировал партнеру.
Египет победил Кот-д`Ивуар – 3:2. В активе Мохамеда Салаха 1+1.
Кубок африканских наций. 1/4 финала
Алжир - Нигерия - 0:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - В. Осимхен, 47; 0:2 - А. Адамс, 57.
Египет - Кот-д'Ивуар - 3:2 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - О. Мармуш, 4; 2:0 - Р. Рабия, 32; 3:0 - А. Фатух, 40; 4:0 - М. Салах, 52; 4:1 - Г. Дуэ, 73.
Источник: «Бомбардир»