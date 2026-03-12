Трамп выработал позицию по Ирану на чемпионате мира-2026

Президент США Дональд Трамп высказался о возможном снятии Ирана с чемпионата мира-2026.

«Сборная Ирана может приехать на чемпионате мира, но я на самом деле не считаю ее присутствие уместным, ради их жизней и безопасности. Спасибо за ваше внимание к вопросу», – написал Трамп в Truth Social.