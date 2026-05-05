Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дуглас Сантос сделал важное заявление о будущем в «Зените»

5 мая, 00:23
9

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос допустил, что завершит карьеру в петербургском клубе.

– Вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?

– Да, мне было бы приятно завершить здесь карьеру. Но у нас впереди еще много работы. Я буду делать все возможное ради команды.

  • 32-летний Сантос проводит седьмой сезон в «Зените».
  • Он забил 9 голов и сделал 35 ассистов в 242 матчах.
  • У бразильца контракт с клубом до середины 2027-го с опцией продления еще на год.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
  • Сантос, вероятно, сыграет на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

Еще по теме:
Реакция фанатов «Зенита» на желание Дугласа Сантоса уйти 19
Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит» 40
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нейтральный болельщик
1777933193
Даунгрейд у него очень сильный в плане физики и скорости с годами, но будет до конца карьеры тут сидеть еще 2-3 года и выжимать по максимуму бабки из клуба
Ответить
Бумбраш
1777952187
Намек Миллеру чтобы выбил звание героя соцтруда)))
Ответить
Semenycch
1777958714
Дуглас Сантос по прежнему важнейший игрок для Зенита и все же нужно признать с возрастом у него пропала скорость, а играть на фланге защитником без скорости очень трудно и менее эффективно!
Ответить
Бумбраш
1777961420
Дуглас Сантос сделал важное заявление о будущем в «Зените» :" хочу доить зинку до скончания века"
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777968999
в общем, бабушки города и области еще долго будут оплачивать мартышкин "труд" )))
Ответить
neveldomha
1777970768
Хрюляки, успокойтесь. Про Срамтак Дуги не сказал ни слова
Ответить
Главные новости
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
5
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
14
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 