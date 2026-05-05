Дуглас Сантос сделал важное заявление о будущем в «Зените»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос допустил, что завершит карьеру в петербургском клубе.
– Вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?
– Да, мне было бы приятно завершить здесь карьеру. Но у нас впереди еще много работы. Я буду делать все возможное ради команды.
- 32-летний Сантос проводит седьмой сезон в «Зените».
- Он забил 9 голов и сделал 35 ассистов в 242 матчах.
- У бразильца контракт с клубом до середины 2027-го с опцией продления еще на год.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Сантос, вероятно, сыграет на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.
Источник: «РБ Спорт»