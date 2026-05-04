АПЛ. «Манчестер Сити» на 97-й минуте спас ничью с «Эвертоном» и отстал от лидирующего «Арсенала» за три тура до финиша

«Манчестер Сити» едва не потерпел поражение в 35-м туре чемпионата Англии.
Команда Хосепа Гвардиолы на выезде спасла ничью с «Эвертоном» – 3:3.
«Сити» забил первым, после чего трижды пропустил, но успел отыграться, сравняв счет на 97-й минуте.
«Эвертон» догнал в таблице АПЛ «Челси» – они делят девятое и десятое место.
«Манчестер Сити» с 71 очком идет вторым в лиге – они отстали от лидирующего «Арсенала» на 5 баллов при матче в запасе.
Англия. Премьер-лига. 35 тур
Эвертон - Манчестер Сити - 3:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Ж. Доку, 43; 1:1 - Т. Барри, 68; 2:1 - Д. О'Брайен, 73; 3:1 - Т. Барри, 81; 3:2 - Э. Холанд, 83; 3:3 - Ж. Доку, 90+7.
Источник: «Бомбардир»