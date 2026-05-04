АПЛ. «Манчестер Сити» на 97-й минуте спас ничью с «Эвертоном» и отстал от лидирующего «Арсенала» за три тура до финиша

«Манчестер Сити» едва не потерпел поражение в 35-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы на выезде спасла ничью с «Эвертоном» – 3:3.

«Сити» забил первым, после чего трижды пропустил, но успел отыграться, сравняв счет на 97-й минуте.

«Эвертон» догнал в таблице АПЛ «Челси» – они делят девятое и десятое место.

«Манчестер Сити» с 71 очком идет вторым в лиге – они отстали от лидирующего «Арсенала» на 5 баллов при матче в запасе.