Прогноз Бубнова на матч «Зенит» – «Спартак»

12 марта, 20:18
3

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» поделился прогнозом на матч 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

Бубнов полагает, что обе команды забьют и победит «Зенит».

  • Встреча на петербургской «Газпром Арене» состоится 14 марта и начнется в 16:00 по московскому времени.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бубнов Александр
Комментарии (3)
Император Бомжей
1773339582
Хорошая ставка, логично выглядит. Но не факт, что зайдет)) Поставлю на 4:2 Зенит победит дома.
vvv123
1773346028
Зенит вынесет хрюшек в одну калитку!
