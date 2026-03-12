Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Матч ТВ» принял важное решение по Орзул на фоне скандала

12 марта, 18:09
15

Руководство «Матч ТВ» выработало позицию насчет ведущей Марии Орзул на фоне скандала.

  • Ранее московский клуб «Динамо» высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также она спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».
  • Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.
  • Орзул – болельщица «Динамо».

Орзул не отстраняется от эфира. Она продолжит работу на канале. Сегодня вечером Мария будет в эфире программы «Все на Матч».

Еще по теме:
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1773329126
Зюбка вечером матч ТВ смотреть будет.
Ответить
АлексМак
1773329337
есть покровитель на такую сили-красотулю
Ответить
...уефан
1773329414
...их бы всех слить в унитаз и взять одного Жорика Вартанова с "СевКавТВ"...
Ответить
acor94
1773329858
Я один не понимаю, что не так в этих вопросах?
Ответить
СильныйМозг
1773330122
Берегите пятую точку. Болельщики спартака могут попытаться вылезать от туда весь шоколад.
Ответить
biber.ru
1773330397
Психанули, отпустило, весеннее обострение сказалось.
Ответить
DMитрий
1773330899
Ну чтож, придётся отрабатывать...
Ответить
ZAITZEFF2011
1773331165
Зачем эту страшную обезьяну вообще показывают?
Ответить
vodomut
1773332427
больше матч не смотрим,кошмаров и так много показывают,а орзул страшней любого кошмара!
Ответить
Чилим.
1773334561
Она продолжить отжигать на срач тв. Своих клоунов не бросают
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 