  • Карседо раскрыл, как «Спартак» будет создавать трудности для «Зенита»

Карседо раскрыл, как «Спартак» будет создавать трудности для «Зенита»

12 марта, 14:31
6

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед игрой 21-го тура РПЛ с «Зенитом» отметил, что красно-белые хорошо изучили соперника.

– Какие матчи будете рассматривать при подготовке к «Зениту» – удачные с «Балтикой» или неудачный с «Оренбургом»?

– Мы хорошо знаем и понимаем, как играет эта команда. Постараемся показать интенсивный футбол. Мы видели, что «Зенит» может испытывать трудности, когда соперник действует интенсивно. Постараемся это сделать.

– Кто будет играть в центре защиты в отсутствие Бабича и Джику?

– У нас хорошая команда и достаточно футболистов, чтобы заменить отсутствующих. Да, кто‑то не сможет сыграть, но важно, что мы как команда будем готовы к этой игре. Кто получал меньше игровых минут, получает их тоже, как, например, в матче с «Акроном» мы сделали четыре изменения в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Думаю, что это сработало. Ребята будут готовы к этой игре.

– Вы уже знаете стартовый состав? Когда вы обычно его определяете?

– Мы уже знаем, определились со стартовым составом. Но обычно мы футболистам объявляем это непосредственно перед игрой, чтобы все были в тонусе и были мотивированы. Мы должны правильно ротировать и правильно распределять минуты между всеми футболистами. Это касается всех матчей.

  • Игра «Зенит» – «Спартак» пройдет 14 марта и начнется в 16:00 мск.
  • Петербуржцы занимают в РПЛ 2-е место с 42 очками после 20 игр. Красно-белые идут 6-ми с 35 баллами.

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Карседо Хуан Карлос
СильныйМозг
1773315662
Судья будет создавать трудности, сетка, уже всё проплатила.
plm
1773321961
Зенит выиграет у Спартака по любому , будут и удаления, Зениту всегда "везет", на пенальти . В этом году зенит обязательно сделают чемпионом
Император 1
1773323330
Оборону и вратаря поменяет
Интерес
1773325490
Я в смятении:вроде хочется пожелать победы "Спартаку", безусловно, но тогда последствия матча "Балтика"-ЦСКА не выглядят безусловно положительными...Да и "коровам" не хочется симпатизировать уже(как главному сопернику "Зенита"), из-за их всё нарастающего жалобно-кляузного мычания.Так что этот тур придётся смотреть отстранённо, ища плюсы по факту.
Garrincha58
1773330144
Карседо даже не надо что то придумывать для сложностей Зениту. Семак сам всё придумает за него
DMитрий
1773331066
Ну разве что в раздевалке насвинячат!
