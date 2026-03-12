Карседо раскрыл, как «Спартак» будет создавать трудности для «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед игрой 21-го тура РПЛ с «Зенитом» отметил, что красно-белые хорошо изучили соперника.

– Какие матчи будете рассматривать при подготовке к «Зениту» – удачные с «Балтикой» или неудачный с «Оренбургом»?

– Мы хорошо знаем и понимаем, как играет эта команда. Постараемся показать интенсивный футбол. Мы видели, что «Зенит» может испытывать трудности, когда соперник действует интенсивно. Постараемся это сделать.

– Кто будет играть в центре защиты в отсутствие Бабича и Джику?

– У нас хорошая команда и достаточно футболистов, чтобы заменить отсутствующих. Да, кто‑то не сможет сыграть, но важно, что мы как команда будем готовы к этой игре. Кто получал меньше игровых минут, получает их тоже, как, например, в матче с «Акроном» мы сделали четыре изменения в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Думаю, что это сработало. Ребята будут готовы к этой игре.

– Вы уже знаете стартовый состав? Когда вы обычно его определяете?

– Мы уже знаем, определились со стартовым составом. Но обычно мы футболистам объявляем это непосредственно перед игрой, чтобы все были в тонусе и были мотивированы. Мы должны правильно ротировать и правильно распределять минуты между всеми футболистами. Это касается всех матчей.