Соболеву дали совет, как улучшить репутацию

Юрист, агент, блогер Анто Смирнов уличил нападающего «Зенита» Александра Соболева в эгоизме.
«Кто может выложить подобное после того, как твоя команда, борющаяся за чемпионство, проиграла аутсайдеру?
Конечно, Соболев.
Меняй пиарщиков или найми уже достойных, если это исключительно твое глупее некуда решение», – написал Смирнов.
- Форвард забил «Оренбургу» в 20-м туре РПЛ. Он отпраздновал гол, изобразив дирижера. Затем он выложил пост о вступлении в Клуб Григория Федотова и «Клуб 100», но на самом деле игрок туда еще не вошел.
- Ранее Соболев говорил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, а будет плохим».
- Несмотря на его гол, «Зенит» проиграл со счетом 1:2.
- Встреча 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 14 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Соболев в 2020-2024 годах выступал за московский «Спартак». Затем его купил петербургский клуб за 10 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова