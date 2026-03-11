Соболеву дали совет, как улучшить репутацию

11 марта, 22:04
2

Юрист, агент, блогер Анто Смирнов уличил нападающего «Зенита» Александра Соболева в эгоизме.

«Кто может выложить подобное после того, как твоя команда, борющаяся за чемпионство, проиграла аутсайдеру?

Конечно, Соболев.

Меняй пиарщиков или найми уже достойных, если это исключительно твое глупее некуда решение», – написал Смирнов.

  • Форвард забил «Оренбургу» в 20-м туре РПЛ. Он отпраздновал гол, изобразив дирижера. Затем он выложил пост о вступлении в Клуб Григория Федотова и «Клуб 100», но на самом деле игрок туда еще не вошел.
  • Ранее Соболев говорил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, а будет плохим».
  • Несмотря на его гол, «Зенит» проиграл со счетом 1:2.
  • Встреча 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 14 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
  • Соболев в 2020-2024 годах выступал за московский «Спартак». Затем его купил петербургский клуб за 10 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (2)
DOCTOR PENALTY
DOCTOR PENALTY
Книжки надо было читать в детстве. ))
Бумбраш
1773296334
В том то и дело,что футбол отошёл на второй план..пиарщики,агенты,рекламщики и прочий сброд..а в футбол когда играть? Футбольные агенты -зло!!!
