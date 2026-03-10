  • Главная
  • Новости
  • Соболев поторопился зачислить себя в «Клуб Григория Федотова» и «Клуб 100»

Соболев поторопился зачислить себя в «Клуб Григория Федотова» и «Клуб 100»

10 марта, 09:15
5

Александр Соболев, нападающий «Зенита», сообщил в соцсетях, что вошел в «Клуб 100», но в действительности его туда пока не включили.

Соболев написал в телеграм-канале: «Тише едешь, дальше будешь! Клуб 100», а также опубликовал картинку, на которой он изображен перед дверями «Клуба Григория Федотова».

8 марта Соболев забил гол в гостевом матче «Зенита» с «Оренбургом» (1:2) и довел общее число мячей за карьеру до 100. Однако при подсчете для «Клуба Григория Федотова» учитываются не все голы в Кубке России: в зачет идут мячи, забитые начиная со стадии, с которой в турнир вступают команды высшей лиги.

В 2017 году Соболев забил два гола за «Томь» «Иртышу» в 1/32 финала Кубка России, а клубы высшей лиги начинали участие с 1/16 финала, поэтому эти мячи не входят в зачет «Клуба Григория Федотова».

Отдельно в 2003 году «Спорт-Экспресс» создал «Клуб 100» для игроков, забивших 100 и более голов в российской истории с 1992 года. На официальной странице клуба у Соболева указаны 98 голов: 68 он забил в чемпионате России, 20 – в Кубке России, 6 – за сборную России и 4 – в еврокубках. Голы Соболева в 1/32 финала Кубка тоже не учтены.

  • До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак», «Енисей», «Крылья Советов» и «Томь». Больше всего он забил в составе красно-белых – 58 голов в 140 матчах.
  • За сборную России Александр провел 14 игр и отличился 6 мячами.
  • Его статистика в «Зените»: 57 матчей, 14 голов, 5 ассистов.

Еще по теме:
Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?» 6
Радимов отреагировал на провокационное празднование Соболева: «Да ты охренел?» 3
Реакция Канчельскиса на провокационное празднование Соболева 4
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1773123774
Вот пусть в спорт экспресс и вступают,я смотри кто хоть на лавке в зинке посидит-мания величия обеспечена....помните все- треть своего существования зинка была в .опе,в самом её эпицентре
Ответить
Ziklop
1773132749
Семак купил дебила!!! Просрали а идиот рад!!!
Ответить
odessakmv
1773138770
один дебил написал про другого...
Ответить
Главные новости
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
6
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
8
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Промес признался в совершении преступления
18:10
24
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
2
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Тюкавин раскрыл, в чем уникальность подхода Гусева к игрокам в «Динамо»
10:46
8
Джикия и Худяков рассмотрят варианты возвращения в РПЛ
10:21
3
Все новости
