Соболев поторопился зачислить себя в «Клуб Григория Федотова» и «Клуб 100»

Александр Соболев, нападающий «Зенита», сообщил в соцсетях, что вошел в «Клуб 100», но в действительности его туда пока не включили.

Соболев написал в телеграм-канале: «Тише едешь, дальше будешь! Клуб 100», а также опубликовал картинку, на которой он изображен перед дверями «Клуба Григория Федотова».

8 марта Соболев забил гол в гостевом матче «Зенита» с «Оренбургом» (1:2) и довел общее число мячей за карьеру до 100. Однако при подсчете для «Клуба Григория Федотова» учитываются не все голы в Кубке России: в зачет идут мячи, забитые начиная со стадии, с которой в турнир вступают команды высшей лиги.

В 2017 году Соболев забил два гола за «Томь» «Иртышу» в 1/32 финала Кубка России, а клубы высшей лиги начинали участие с 1/16 финала, поэтому эти мячи не входят в зачет «Клуба Григория Федотова».

Отдельно в 2003 году «Спорт-Экспресс» создал «Клуб 100» для игроков, забивших 100 и более голов в российской истории с 1992 года. На официальной странице клуба у Соболева указаны 98 голов: 68 он забил в чемпионате России, 20 – в Кубке России, 6 – за сборную России и 4 – в еврокубках. Голы Соболева в 1/32 финала Кубка тоже не учтены.