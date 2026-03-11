Дзюба сформулировал, как он может помочь «Спартаку»

11 марта, 23:05
7

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что он может помочь «Спартаку».

«Я бы команде помог даже внутри раздевалки. Иногда был бы в составе, иногда, в силу возраста, выходил бы на замену – минут на 20-25, на 30. Нужно с людей требовать, они должны понимать, где находятся.

Мне кажется, к сожалению, они все хорошие ребята, но нет тех, кто может в трудную минуту повести за собой. Есть очень крутые футболисты. Сегодня ты смотришь на Эсекьеля Барко, он просто делает разницу. Убери его – мы бы точно на равных поиграли. Он прямо выделяется», – сказал Дзюба.

  • Артем играет в футбол на профессиональном уровне с 2006 года. Тогда он дебютировал в чемпионате России в составе «Спартака» под руководством уже ушедшего из жизни Владимира Федотова.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола. На его счету больше всех голов в чемпионате России, а также за сборную России. Туда игрока не вызывали с прошлого марта.
  • В августе Артему исполнится 38 лет. Дзюба не исключал, что летом завершит игровую карьеру.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1773261877
На первый взгляд возвращение Дзюбы в Спартак в качестве игрока кажется маловероятным. Но с другой стороны вспоминается кампания по забитию рекордного гола Гренаде. Уж не знаю сам Карпин позвал Дзюбу или в РФС надавили, но он таки попал тогда в состав. Будем надеяться, что и сейчас Спартаку повезёт). Тем более, что даже Володька Быстров хлопочет)
Ответить
Snek
1773269634
"Я бы команде помог даже внутри раздевалки" И чтобы он там делал? Дрочил всем?
Ответить
FWSPM
1773270792
Люба просится в Спартак ! вот это поворот
Ответить
СильныйМозг
1773294246
У пацанов и так пуканы, превратились в жопы бабуинов, так и Дзюба захотел с ними повеселиться.
Ответить
Цугундeр
1773295658
..Всё это напоминает судороги Глушакова.
Ответить
