Дзюба сформулировал, как он может помочь «Спартаку»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что он может помочь «Спартаку».
«Я бы команде помог даже внутри раздевалки. Иногда был бы в составе, иногда, в силу возраста, выходил бы на замену – минут на 20-25, на 30. Нужно с людей требовать, они должны понимать, где находятся.
Мне кажется, к сожалению, они все хорошие ребята, но нет тех, кто может в трудную минуту повести за собой. Есть очень крутые футболисты. Сегодня ты смотришь на Эсекьеля Барко, он просто делает разницу. Убери его – мы бы точно на равных поиграли. Он прямо выделяется», – сказал Дзюба.
- Артем играет в футбол на профессиональном уровне с 2006 года. Тогда он дебютировал в чемпионате России в составе «Спартака» под руководством уже ушедшего из жизни Владимира Федотова.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола. На его счету больше всех голов в чемпионате России, а также за сборную России. Туда игрока не вызывали с прошлого марта.
- В августе Артему исполнится 38 лет. Дзюба не исключал, что летом завершит игровую карьеру.
